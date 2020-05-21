Комаровський назвав обов'язкову умову для роботи дитсадків

Після того, як дитячі садки в Україні відновлять свою роботу, кожна кімната в них повинна бути забезпечена термометром і гігрометром.

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Крім того, групи повинні постійно провітрюватися, оскільки протяг мінімізує ризик зараження коронавірусом. Про це в ефірі на своєму YouTube-каналі заявив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Перше, що треба, щоб відкрити дитячі садки, – це визнати всій країні, що вимога до того, як повинен бути організований дитячий садок, – це не забаганки баби Маші, яка працює там нянею. Це обов'язкові умови. Не може існувати дитячий садок, де в кожній кімнаті не висять термометри та гігрометри, які показують потрібні параметри", – зазначив він.

Дитсадки

"Щоб люди розуміли, що повітрообмін – це ключовий фактор інфікування або неінфікування. Все інше – маски, санітайзери, хлорка, УВЧ – це все фігня на пісному маслі в порівнянні з повітрообміном. Там, де є протяг, там немає концентрації вірусу, який здатний занапастити людину", – підкреслив Комаровський.

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