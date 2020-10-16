Коли з'являються перші симптоми COVID-19 і скільки триває хвороба: лікар дав відповідь

Після контакту з хворим на коронавірус можна відчути недугу навіть за два тижні

Перші симптоми коронавірусної хвороби COVID-19 можуть з'являтися через чотири-п’ять днів після зараження.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у інтерв'ю ТСН. Водночас, за його словами, інкубаційний період триває до 14 діб.

"Зазвичай досить швидко (з'являються симптоми COVID-19. – Ред.) – через чотири-п’ять днів. Але інкубаційний період досить розтягнутий, до 14 діб. Тому після контакту з хворим самому можна відчути недугу і за два тижні", – зазначив він.

Лікар розповів, коли з'являються перші симптоми коронавірусу

Дубовський також розповів, що зазвичай на саму коронавірусну хворобу людина хворіє до 14 діб, але у важких випадках лікування може тривати й до місяця.

"Після цього рубежу вірус уже не виділяється, тобто людина не є заразною. Проте за наявності ускладнень, таких як, наприклад, важка бактеріальна пневмонія – лікування може тривати й до місяця", – зазначив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені пояснили, чому одні люди, заражені коронавірусом, важко переносять інфекцію, а інші не відчувають небезпечних симптомів під час COVID-19.

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