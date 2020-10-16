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Коли з'являються перші симптоми COVID-19 і скільки триває хвороба: лікар дав відповідь

  • Після контакту з хворим на коронавірус можна відчути недугу навіть за два тижні

  • Саме таким є інкубаційний період захворювання

  • У важких випадках лікування може продовжуватися місяць

21.1т
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Перші симптоми коронавірусної хвороби COVID-19 можуть з'являтися через чотири-п’ять днів після зараження.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у інтерв'ю ТСН. Водночас, за його словами, інкубаційний період триває до 14 діб.

"Зазвичай досить швидко (з'являються симптоми COVID-19. – Ред.) – через чотири-п’ять днів. Але інкубаційний період досить розтягнутий, до 14 діб. Тому після контакту з хворим самому можна відчути недугу і за два тижні", – зазначив він.

Лікар розповів, коли з'являються перші симптоми коронавірусу

Лікар розповів, коли з'являються перші симптоми коронавірусу

Дубовський також розповів, що зазвичай на саму коронавірусну хворобу людина хворіє до 14 діб, але у важких випадках лікування може тривати й до місяця.

"Після цього рубежу вірус уже не виділяється, тобто людина не є заразною. Проте за наявності ускладнень, таких як, наприклад, важка бактеріальна пневмонія – лікування може тривати й до місяця", – зазначив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені пояснили, чому одні люди, заражені коронавірусом, важко переносять інфекцію, а інші не відчувають небезпечних симптомів під час COVID-19.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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