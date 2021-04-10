Вітамін С (аскорбінова кислота) – це ще один камінь спотикання і причина суперечок, так само, як і "шкідлива" кава, і яйця "з холестерином", і вода, яку просто так випити не можна, а потрібно чітко відміряти 30 мл і порахувати на кілограм тіла.

Приблизно те саме з вітаміном С – або панацея, або "не допомагає". У період пандемії, навіть у моїй стрічці гуляли поради вживати мало не десятки грамів аскорбінки в день.

Аптеки були спустошені від вітаміну С, цинку і, здається, селену.

З іншого боку, навіть одна з офіційних установ охорони здоров'я, декілька днів тому, написала, що зв'язок між вітаміном С та імунітетом не доведений.

ЯК НАСПРАВДІ?

Вітамін С в організмі людини не синтезується і майже не запасається, тому має поступати з продуктами харчування, і дуже бажано, щоб протягом всього дня, а не великими порціями.

У періоди стресу (інфекція, травма, лікування, опіки і тп) потреба у вітаміні С може зростати в десятки разів.

Чи потрібний вітамін С для імунної системи?

Так, потрібний: стимулює активність клітин імунної системи – макрофагів, які "пожирають" вірус, як тільки він потрапляє в організм, захищає від окислення інші клітини імунної системи, активує синтез антитіл, особливо, імуноглобулінів А та М.

Про важливість вітаміну С для імунітету свідчить те, що у нейтрофілах вітаміну С в 150 разів більше, ніж у плазмі крові.

Але не лише для імунної системи необхідний вітамін С: без нього погано синтезуються стероїдні гормони (гормони наднирників, статеві і тп), він сприяє хорошому засвоєнню заліза, нейтралізує канцерогенні нітрозаміни (важливо для любителів магазинної ковбаси та сосисок), сповільнює розвиток атеросклерозу, сприяє транспортуванню вітамінів А і Е, регулює роботу нервової системи, покращує роботу печінки. І вкрай важливий для судин, оскільки без вітаміну С не синтезуватиметься колаген, який входить до складу всіх тканин тіла, і судин, зокрема, забезпечуючи їхню міцність та непроникність.

Вітамін С легко руйнується.

Тому те, що його багато у зеленій петрушці, не означає, що Ви одержите вітамін С з петрушки, яка добу або більше пролежала у супермаркеті.

Чи з найпопулярнішого напою зими – настою шипшини.

Бо якщо шипшину купити суху, то часто можна купити таку, яку жіночки чи бабусі сушили в гарячій печі, а при високих температурах, як і під дією сонячного проміння вінамін С руйнується миттєво.

Дефіцит (гіповітаміноз) вітаміну С розвивається поступово: через 1-3 місяці, а глибокий дефіцит (авітаміноз) – то вже цинга, і, на щастя, його майже немає, хіба що у людини є серйозні захворювання слизової оболонки шлунку та кишечника.

АЛЕ.

Велетенська доза вітаміну С, у кращому випадку, зробить вітамінізованою Вашу сечу, в гіршому – може спровокувати порушення роботи нирок, стимулювати утворення "піску" та "каменів".

Бо за один прийом засвоїтися може максимум 500 мг вітаміну С, тому його потрібно "розтягувати" на весь день і отримувати із різних джерел, в яких є ще інші цінні біологічно активні молекули.

Більше того, вітамін С ось так от з білих чи оранжевих таблеточок просто не засвоїться, бо він "працює" лише у парі з біофлавоноїдами, кольоровими пігментами, які супроводжують вітамін С у природньому світі.

Де можна знайти вітамін С:

настій сухої шипшини

перець солодкий

смородина

обліпиха

зелень петрушки

кріп

капуста всіх сортів

гробина червона

хрін

щавель

зелена цибуля

цитрусові

малина, агрус, вишня і тд

Але якщо раціон не такий різноманітний, в період ризику застуд можна приймати і додатково, але знову, повторю, в комплексі з біофлавоноїдами.