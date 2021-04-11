Китай визнав свої вакцини проти коронавірусу недостатньо ефективними

Антоніна Карташева Здоров'я 17:05, 11.04.2021 Оновлено: 17:24, 11.04.2021
Мільйони доз китайської вакцини розподілили по світу

У Китаї визнали свої вакцини від коронавірусу недостатньо ефективними, заявивши про низькі показники захисту.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на виступ глави Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Гао Фу, який відповідає за медичні питання в країні.

"Китайські вакцини не мають дуже високих показників захисту", – сказав Гао Фу.

Наразі влада розглядає питання, чи варто використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації. Також зазначається, що Пекін уже розподілив сотні мільйонів доз препарату в інші країни, намагаючись викликати сумніви в ефективності західних вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • наприкінці 2020 року в Китаї щеплення експериментальною вакциною від коронавірусу виробництва національної фармацевтичної групи Sinopharm отримали майже мільйон людей.

  • Вакциною проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech у США хочуть почати прищеплювати підлітків 12-15 років. Відповідну заявку виробники надіслали американському медичному регулятору.

Коментувати
Здоров'я

Дивіться також

У Донецьку спалахнула пожежа і пролунали "вибухи": в мережі написали про НП на військовій базі

Під Дніпром запустили гомофобну рекламу проти паліїв трави. Фото

Стало відоме ім'я воїна ЗСУ, загиблого на Донбасі. Фото Героя

Зеленська продемонструвала стильний образ на зустрічі з президентом Туреччини. Фото

Чумак про перемогу на ЧЄ в Росії: вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла вся цiлком