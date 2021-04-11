Китай визнав свої вакцини проти коронавірусу недостатньо ефективними

Мільйони доз китайської вакцини розподілили по світу

У Китаї визнали свої вакцини від коронавірусу недостатньо ефективними, заявивши про низькі показники захисту.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на виступ глави Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Гао Фу, який відповідає за медичні питання в країні.

"Китайські вакцини не мають дуже високих показників захисту", – сказав Гао Фу.

Наразі влада розглядає питання, чи варто використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації. Також зазначається, що Пекін уже розподілив сотні мільйонів доз препарату в інші країни, намагаючись викликати сумніви в ефективності західних вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

наприкінці 2020 року в Китаї щеплення експериментальною вакциною від коронавірусу виробництва національної фармацевтичної групи Sinopharm отримали майже мільйон людей.

Вакциною проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech у США хочуть почати прищеплювати підлітків 12-15 років. Відповідну заявку виробники надіслали американському медичному регулятору.

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