Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Китай визнав свої вакцини проти коронавірусу недостатньо ефективними

6.5т
Читати матеріал російською

Мільйони доз китайської вакцини розподілили по світу

Мільйони доз китайської вакцини розподілили по світу

У Китаї визнали свої вакцини від коронавірусу недостатньо ефективними, заявивши про низькі показники захисту.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на виступ глави Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Гао Фу, який відповідає за медичні питання в країні.

"Китайські вакцини не мають дуже високих показників захисту", – сказав Гао Фу.

Наразі влада розглядає питання, чи варто використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації. Також зазначається, що Пекін уже розподілив сотні мільйонів доз препарату в інші країни, намагаючись викликати сумніви в ефективності західних вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • наприкінці 2020 року в Китаї щеплення експериментальною вакциною від коронавірусу виробництва національної фармацевтичної групи Sinopharm отримали майже мільйон людей.

  • Вакциною проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech у США хочуть почати прищеплювати підлітків 12-15 років. Відповідну заявку виробники надіслали американському медичному регулятору.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Вакцинація в Україні та світі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антоніна Карташева Антоніна Карташева
Тема
Вакцинація в Україні та світі
Тег
Вакцина від коронавірусу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
124
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини