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В Україні спливли факти про багаторічні махінації з вакцинами

70.8т
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Міністерство охорони здоров'я України протягом багатьох років могло бути причетне до махінацій під час закупівлі вакцини від поліомієліту.

Як написав у Facebook активіст, співробітник Одеської обласної клінічної лікарні Віктор Сисоєнко, 2018 року була закуплена вакцина обсягами майже в мільйон доз ОПВ (оральна поліовакцина), незважаючи на те, що 2016 року Всесвітня організація здоров'я рекомендувала її більше не купувати.

Вакціона від поліомієліту

Вакціона від поліомієліту

"І поки в Україні використовується жива поліовакцина для бідних країн, вірус потрапляє в довкілля, зберігаються ризики вакцинасоційованих паралічів, ліквідація поліомієліту неможлива", – стверджує він.

За словами активіста, в результаті вакцини виявляються недоречними і протермінованими, оскільки ніхто не бажає імунізуватися під час епідемії коронавірусу.

"Ось так і тримають керівництво МОЗ у заручниках, а супрунята (команда колишньої в.о. міністерки охорони здоров'я України Уляни Супрун. – Ред.) банкують. Профіт", – підкреслив Сисоєнко.

Він нагадав, що потім всі протерміновані та біонебезпечні матеріали у вигляді сироваток і вакцин ще потрібно утилізувати за "космічні" гроші.

Також активіст додав, що взимку 2019 року Супрун і її тодішня заступниця Ольга Стефанишина вирішили примусово влаштувати "спецоперацію з вакцинації" для 50 тис. дітей у Львівській області без згоди батьків.

"Тоді придумали епідемію поліомієліту й теж кинулися терміново "лікувати" закупівлею вакцин", – зазначив він.

За словами Сисоєнка, в Україні вже протягом 5 років просто утилізують незатребувані вакцини з усього світу.

"Яких вам ще доказів не вистачає злочинної недбалості та змови осіб на міжнародному рівні з метою наживи, та ще й із бюджетних коштів?" – обурився активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ попередила, що людство може зіткнутися зі спалахами інфекційних захворювань, як-от кір і поліомієліт, через збої в роботі служб вакцинації внаслідок пандемії коронавірусу.

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Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Що за маячня? Після 2016 року хто в Україні захворів від вакцинації на поліомієліт? ХТО???))) А НІХТО..... Чергові накидування гівна на вентилятор...
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
он че, все это время не знал адрес прокуратуры? Ну не понимаю я таких "активистов" - есть факты, значит нужно не в ФБ писать, а в те организайии, которые что-то с этим могут сделать. И опять же, пока была Супрун - "активист" активность не проявлял. А почему? И почему сейчас проявил? Сразу очень неприятные мысли появляются
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Ку Алексей
Ку Алексей
при Порошенко такого не было! Хотя постойте...
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