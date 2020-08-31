В декабре 2018 г. мой вес превышал 152 кг и приближался к 153. Сейчас — 98,6. Показатель сахара был тогда же до 11,6, сейчас — в среднем 5,8, причем никаких таблеток от диабета (у меня был диабет 2 типа) я не принимал.

Заодно исчезли: мерцательная аритмия сердца, лишняя пара подбородков, почти ушел храп — по крайней мере, с тем, что было раньше, когда в соседних вагонах поезда из-за меня не могли уснуть, то, что осталось, уже не сравнить.

Ушли боли в сердце, в районе печени и по всему позвоночнику — до копчика.

Изменилось лицо, я снова могу лежать на спине и при этом не задыхаться, снова могу (правда, с помощью рук) достать левой ногой правое ухо и (с трудом) правой ногой — левое. Понемножку на затылке возвращаются черные волосы. Мне стали велики чудом сохранившиеся брюки, которые я купил в 1998 году.

Я перестал хромать, тяжело дышать и чувствую себя моложе лет почти на 20: если раньше к моему паспортному возрасту можно было прибавлять 10, то теперь можно 10 вычесть, то есть 2 года назад мне было 56 + 10 = 66, а сейчас 58 – 10 = 48.

Некоторые весят больше, чем я сбросил: вес таких людей я носил впереди себя постоянно долгие годы (раздутый, как не обеспеченный товарной массой доллар).

При этом у меня сейчас нет ни обвисания (ну, почти нет), ни складок, ни растяжек — только огромные вмятины на животе. Я даже стал неожиданно для себя громче смеяться: усилие автоматически делается то же, что и раньше, но звук получается намного громче: легкие стали то ли больше, то ли просто чище.

Факторов похудения и общего оздоровления, причем без таблеток, было 2: я стал кушать и ходить по ступенькам.

Кушать — в том смысле, что раньше я, конечно, не ел: для моих былых отношений с едой есть совсем другое слово.

Сегодня в моем рационе нет ни жирного, ни жареного, ни острого, ни соленого, ни картофеля (кроме молодого), ни макарон, ни спагетти, ни вермишели (или чего-то на нее похожего), ни сыра, ни сметаны, ни кетчупа, ни майонеза, ни фастфуда, ничего кондитерского или из теста (кроме черного хлеба по типу бородинского).

Зато в нем есть: нежирное и при этом нежареное мясо, такая же рыба, каши (кроме манной), салаты, омлеты, супы, борщ, овощи, [сухо]фрукты, бахчевые; натуральные соки, чаи, компоты, вода без газа (не пепси, не пепсеподобное); молоко, кефир, творог, йогурты и даже мороженое [белорусское: оно — настоящее].

Изредка, бывают, конечно, исключения, но при этом категорически никогда нет: пива, вина, пицц, пирожных, чипсов и т. п.

Сначала — было ограничение по калориям (до 1500 килокалорий в день), но уже через полгода необходимость в этом отпала: при перечисленных ограничениях больше и не получается, а если получается, то ненамного.

Я, кстати, стал гурманом: научился ценить вкус самих блюд, а не приправ.

Желудок стал меньше и просит тоже меньше, иногда его вполне можно обмануть обычной водой или даже ступеньками, вот к ним и перейду.

Пару лет назад, когда я еще от собственной тяжести прихрамывал, я поднимался по этажам так: сначала на следующую ступеньку ставил левую ногу, потом на ту же ступеньку ставил правую — и так двигался вверх. Я потел, поднимаясь на второй этаж, и регулярно — каждые 3–4 ступеньки — останавливался.

Тогда-то мне и посоветовали ходить по этажам гораздо больше. Хотя кардиологи, зная о моей мерцательной аритмии, были от самой идеи в ужасе и пугали меня тем, что я с этих ступенек и не вернусь: навсегда там останусь...

Начинал с 6 этажей, потом — 10, 15... Потом я себя стал штрафовать за употребление "не тех" блюд: за это — дополнительно 5 этажей, за это — 10, причем потом эти доп. этажи становились нормой: понижать их количество — уже нельзя.

Сегодня я каждый день (выходной — в воскресенье) прохожу по 94 этажа вверх и 94 вниз, причем не прикасаясь к перилам. В 16-этажном доме я поднимаюсь 6 раз со 2-го этажа на 16-й (вверх/вниз) — это получается 6 х 14 = 84; и "на сдачу" — седьмая "ходка" в 10 этажей. Весь процесс сейчас занимает 68 минут, причем месяц назад я за столько же времени проходил 84 (на 10 меньше!), то есть скорость со временем увеличивается.

При этом в течение всего маршрута скорость равномерна — что на первой "ходке", что на седьмой. Примерно она сейчас составляет 1,4 этажа вверх и вниз за минуту. Это абсолютно нормальная скорость обычного человека, когда он просто идет по лестнице — стандартные 4–5 этажей, вот ее-то я и держу в течение 94 вверх и вниз.

Легкая одышка появляется к концу первой "ходки", затем исчезает и снова появляется уже к концу шестой — началу седьмой. Пот прошибать начинает где-то на второй, а к седьмой с меня уже капает так, как будто я под проливным дождем. Но — усталости при этом нет, и ничего не болит (в отличие от того, как это было, когда я начинал: тогда и ноги болели, и в животе были боли, и немного ныло сердце, но — вполне терпимо, не катастрофически).

Тут важно не форсировать события — увеличивать нагрузку (число этажей) нужно очень постепенно!

Лично для меня ступеньки оказались гораздо удобнее, чем плавание: они всегда рядом, никуда не надо ездить (что особенно важно в период пандемии), никто на меня не смотрит, да и платить ничего не надо.

Но главное: после плавания жутко хочется есть, а после ступенек — наоборот: если до выхода на этажи и хотелось, то где-то уже ко второй "ходке" желудок ничего не хочет — видимо, наелся.

Немножко, конечно, раздражает TV-реклама хот-догов; но как только я себе представляю, что они сделаны из тех, кто причастен к этой рекламе (заказывал, снимал, ставил, размещал), то при моем хорошем воображении она совершенно перестает быть сколько-нибудь аппетитной.

Иногда, несмотря на все усилия, весы не показывают снижения (а взвешиваюсь я совершенно без одежды, даже без часов, после ступенек и посещения туалета перед первым принятием пищи). Тогда я меняю батарейку в весах, а если и это не помогает — иду на внеочередную пару "ходок", но последний раз такая необходимость возникала еще при 44 этажах, когда я их еще выхаживал в 18-этажной гостинице "Киев" (4 раза с 18-го на 7-й вниз и вверх), то есть больше года назад.

Важно: просто похудеть, контролируя калории,— не так сложно. Первые пару месяцев было, конечно, трудно, но не настолько, чтоб это нельзя было терпеть. Гораздо важнее всё сброшенное потом не вернуть. Вот как раз для этого и необходимо сочетание: кушать (а не другое! — именно кушать — вкушать, впитывать) и час в день потеть. Я обхожусь без тренажеров, если таковым, конечно, не считать лестницу. Воду (хотя бы 1 литр в день, но лучше — 1,5 или 2) тоже никто не отменял, как и быструю ходьбу. Но это всё — не вместо, а кроме. Хотя бы что-то должно быть не от случая к случаю, а постоянно и регулярно, желательно — [почти] каждый день. Лично у меня это — этажи. Бросать не собираюсь, как и возвращаться к прежнему "режиму" питания. Просто очень хочется жить.

Лучше, конечно, такую физкультуру начинать не в 56–58, как я, а лет хотя бы на 40 раньше, но и в моем возрасте, как оказалось, не всё потеряно. Мой знакомый замечательный писатель, переживший эвакуацию, рак, астму и туберкулез, в свои 80 лет бодр и весел, проходя ежедневно пешком не менее 10 километров.

Я часто слышу: Ой, я так не смогу — нет воли!

Отвечаю предельно честно. Не дай Вам Бог проснуться переходя дорогу между машинами — из-за того, что ночью вес и одышка заснуть не дали, даже на 3 подушках.

Это вправляет мозги очень быстро, и воля — откуда только берется. Но лучше такого не дожидаться. Всегда Ваш.