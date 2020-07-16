Імунолог сказав, чому важливо робити щеплення від грипу при пандемії COVID-19

Щеплення від грипу не захищає людей від COVID-19, але допоможе розвантажити медичну систему в осінній період, коли очікується друга хвиля пандемії.

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Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій. Він уточнив, що інакше лікарням доведеться одночасно приймати пацієнтів і з коронавірусом, і з грипом.

Імунулог Лапій закликав українців зробити щеплення від грипу. Фото gordonua.com

"Зараз потрібно говорити ось про що. У всіх країнах (а в Україні особливо сильно) знизився рівень рутинної вакцинації. Така ситуація спостерігається через епідемію коронавірусу. Але якщо говорити про інші країни, то вони хоча б раніше мали досить високий рівень охоплення населення вакцинацією, а Україна тривалий період не досягала належного рівня", – зазначив лікар.

Лапій навів заяву МОЗ про різке падіння обсягів вакцинації у квітні 2020 року.

"А враховуючи, що восени висока ймовірність другої хвилі COVID-19 і ще буде грип, ми фізично не зможемо забезпечити виконання календаря щеплень до кінця поточного року. Це особливо критично щодо кору. Випадки захворювання в Україні є і зараз. З початку 2020 року офіційно зареєстровано понад 400 випадків. За настільки низького охоплення населення вакцинацією цілком імовірно, що ми можемо отримати ще й спалах кору в Україні", – сказав він.

Спеціаліст рекомендує українцям максимально мобілізуватися пройти вакцинацію, поки міжсезоння і вистачає доз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-імунологиня, ревматологиня, епідеміологиня Людмила Смоліна заявила, що в Україні можуть прийти пташиний і свинячий грип, разом із коронавірусом вони несуть чималу загрозу.