Імунолог розповів про переваги вакцини СoronaVac із Китаю

Вакцина китайського виробництва СoronaVac, першу партію якої в Україну відправили 25 березня, дозволить зробити щеплення людям із малонаселених районів, а також із обмеженими можливостями.

Цього дня очікується поставка сотень тисяч доз препарату від компанії Sinovac Biotech із Китаю. Про це в коментарі "Гордону" заявив член національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"Ми очікуємо, що сьогодні в Україну прибуде 700 тис. доз вакцини СoronaVac китайського виробництва (у будь-якому разі так було анонсовано). А загалом досягнуто домовленості про постачання 1,9 млн доз цієї вакцини. Вона в шприц-дозах, тобто в упаковці ін’єкція для однієї людини. Це дуже спрощує ситуацію. Не потрібно збирати пацієнтів", – зазначив він.

Лапій розповів про плюси вакцини СoronaVac, яку поставлять в Україну з Китаю

Він підкреслив, що поставка китайської вакцини дозволяє вирішити проблему дефіциту шприців. Йдеться про вакцинацію маломобільних груп населення, осіб із обмеженими фізичними можливостями, хворих, які перебувають вдома, людей у районах із низькою щільністю населення.

"Ми ж не можемо приїхати з 10-дозним флаконом, зробити щеплення одній людині й викинути флакон. Не можна привозити і відкритий – ВООЗ категорично проти такого. СoronaVac знімає цю проблему. У чому ще плюс? У світі спостерігається дефіцит шприців і голок, тому що божевільні темпи вакцинації. Те, що вакцина приходить в упаковці "шприц-голка", для нас вирішує безліч проблем", – підсумував Лапій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна з цього тижня перейшла на наступний крок у межах другого етапу кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Щеплення тепер робитимуть і сімейним лікарям, а незабаром також українцям старшим за 80 років.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МОЗ швидше вакцинувати проти COVID-19 тих українців, які записалися на щеплення через мобільний додаток Дія.

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