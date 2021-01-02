Імунітет до COVID-19 після легкої форми може зберігатися довше, – учені

У пацієнтів, які перехворіли на коронавірус у легкій формі або безсимптомно, може зберігатися довготривалий імунітет до захворювання.

До такого висновку прийшли британські вчені. Результати їх дослідження опубліковані в журналі Science Immunology. Відзначається, що фахівці вивчили дані 136 медпрацівників лондонських лікарень. 76 з них перенести коронавірус у безсимптомній чи легкій формі. Дослідники проаналізували відповіді на антитіла і Т-клітини.

Як з'ясувалося, навіть через 16-18 тижнів після COVID-19 у 89% медичних працівників все ще були нейтралізуючі антитіла.

Як зазначила авторка дослідження і професорка вірусної патології в Інституті Блізард при Університеті Королеви Марії в Лондоні докторка Корінна Паде, це доказ стійких антитіл і Т-клітинного імунітету до SARS-CoV-2, "якого багато хто чекав".

При цьому, дослідники підкреслили, що на даному етапі невідомо, як довго може зберігатися імунітет, адже учасників перевіряли тільки через кілька місяців після їх зараження.

"Чудове число, близько 90 відсотків людей, володіють сукупною силою сильних антитіл, які запобігають проникненню вірусу, в поєднанні з реакціями Т-клітин на різні частини вірусу, що перешкоджають його виживанню", – пояснила Паде.

Як писав OBOZREVATEL, дослідження, проведене в Університеті Монаша (Австралія) показало, що імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців.