Хворий на COVID-19 поскаржився на катастрофічні умови в лікарні в Чернівецькій області. Відео

Пацієнт, який лікується від коронавірусної хвороби, поскаржився на умови в Вижницькій районній лікарні у Чернівецькій області.

Відповідне відео було опубліковано на Telegram-каналі "Сегодня". Чоловік скаржиться на катастрофічні умови - поганий ремонт, облуплені стіни, поламані туалети. Проте, він наголошує на "золотих" лікарях, медсестрах та працівниках лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка поскаржилася у Facebook на відсутність безкоштовних препаратів і розруху в інфекційному відділенні Лановецької лікарні. Фотографії умов, у яких змушені лікуватися інфіковані коронавірусом, обурили користувачів.

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