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/ Прохання про допомогу

Українців просять врятувати життя 4-річній дівчинці зі страшним діагнозом

1.7т
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Українців просять врятувати життя чотирирічній Єві Юхман, у якій діагностували лімфому з ураженням кісткового мозку.

Дівчинці потрібно пройти лікування за кордоном і провести дорогу операцію – 200 тисяч доларів. Батьки дитини просять допомогти врятувати життя їх дитині.

Єва Юхман

Єва Юхман

Реквізити для допомоги:

Одержувач Юхман Юрій Михайлович IBAN UA613220010000026203307239495 ІПН/ЄДРПОУ 2781405893 Призначення платежу Для поповнення карти 4441114450881196, Юхман Юрій Михайлович, 2781405893

Картковий переклад на картку ПриватБанку 5363 5420 1200 8257

Українців просять врятувати життя 4-річній дівчинці зі страшним діагнозом

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців просять допомогти в реабілітації трирічного Михайла Заводаева, якому лікарі поставили діагноз ДЦП 4-го рівня.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
медицина дитина діти
Здоров'я Прохання про допомогу

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