Жіночі яйцеклітини виявилися розбірливими у виборі сперматозоїдів

Учені з'ясували, що жіноча яйцеклітина досить прискіплива – чиїсь сперматозоїди її влаштовують, а чиїсь – ні і це рішення ухвалюється не завжди на користь постійного партнера

До такого висновку прийшли фахівці зі Стокгольма і Манчестера, результати їх дослідження опубліковані в Proceedings of the Royal Society. Якщо вона каже "так", то "аромат" притягує до себе приблизно на 20-40% більше "народу". Відповідно, збільшується ймовірність початку нового життя.

Дослідники взяли яйцеклітини і сперматозоїди в цілому 60 пар і "познайомили" їх один з одним. З'ясувалося, що під час запліднення яйцеклітина може "приваблювати" сперму для того, щоб підвищити шанси зачаття, а може цього не робити.

"Фолікулярна рідина однієї самки краще притягувала сперму одного самця, в той час як фолікулярна рідина іншої самки краще притягувала сперму іншого самця. Це доводить, що взаємодія між людськими яйцеклітинами і сперматозоїдами залежить від фізіології партнерів, а не тільки від їх власного вибору", – пояснив член Академії Валленберга Джон Фітцпатрік.

Це означає, що яйцеклітина не завжди згодна жінкою у виборі партнера. Дослідники виявили, що незважаючи на постійні відносини, яйцеклітина може залучати сперму не від свого партнера, а від іншого чоловіка. Це рішення повністю лежить на жіночій яйцеклітині, оскільки у сперматозоїдів є тільки одна функція – запліднювати, їм немає сенсу бути розбірливими. У свою чергу яйцеклітини збирають високоякісну або генетично сумісну сперму.

На думку Фіцпатріка, це дослідження просуне вперед сферу лікування безпліддя і, можливо, вирішить "незрозумілі" випадки відсутності вагітності.

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