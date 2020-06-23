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/ Гінекологія

Жіночі яйцеклітини виявилися розбірливими у виборі сперматозоїдів

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Учені з'ясували, що жіноча яйцеклітина досить прискіплива – чиїсь сперматозоїди її влаштовують, а чиїсь – ні і це рішення ухвалюється не завжди на користь постійного партнера

До такого висновку прийшли фахівці зі Стокгольма і Манчестера, результати їх дослідження опубліковані в Proceedings of the Royal Society. Якщо вона каже "так", то "аромат" притягує до себе приблизно на 20-40% більше "народу". Відповідно, збільшується ймовірність початку нового життя.

Дослідники взяли яйцеклітини і сперматозоїди в цілому 60 пар і "познайомили" їх один з одним. З'ясувалося, що під час запліднення яйцеклітина може "приваблювати" сперму для того, щоб підвищити шанси зачаття, а може цього не робити.

"Фолікулярна рідина однієї самки краще притягувала сперму одного самця, в той час як фолікулярна рідина іншої самки краще притягувала сперму іншого самця. Це доводить, що взаємодія між людськими яйцеклітинами і сперматозоїдами залежить від фізіології партнерів, а не тільки від їх власного вибору", – пояснив член Академії Валленберга Джон Фітцпатрік.

Це означає, що яйцеклітина не завжди згодна жінкою у виборі партнера. Дослідники виявили, що незважаючи на постійні відносини, яйцеклітина може залучати сперму не від свого партнера, а від іншого чоловіка. Це рішення повністю лежить на жіночій яйцеклітині, оскільки у сперматозоїдів є тільки одна функція – запліднювати, їм немає сенсу бути розбірливими. У свою чергу яйцеклітини збирають високоякісну або генетично сумісну сперму.

На думку Фіцпатріка, це дослідження просуне вперед сферу лікування безпліддя і, можливо, вирішить "незрозумілі" випадки відсутності вагітності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені встановили, що жінки все частіше відкладають вагітність і заморожують свої яйцеклітини заради того, щоб знайти ідеального батька

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Медичний довідник
Тег
вагітність
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