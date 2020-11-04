Як підготуватися до вагітності після прийому гормональних контрацептивів – поради лікарки

Багато жінок дітородного віку в усьому світі приймають гормональні контрацептиви (ГК) для попередження вагітності. Третина з них так чи інакше вирішує створити сім'ю і народити дитину. Тому використання контрацепції – тимчасовий період в їх житті.

Про те, які питання найчастіше задають жінки та з якими міфами стикаються, розповіла акушер-гінеколог Олена Березовська Телеканалу "Доктор".

Як припинити приймати гормональні контрацептиви?

Бажано, щоб жінка завершила прийом упаковки ГК, не порушивши тривалості циклу (21+7 днів). Однак їх прийом може бути перерваний у будь-який день. При цьому кровотеча відміни може виявитися неякісною, що доставить жінці дискомфорт і дасть привід хвилюватися через порушення у роботі яєчників.

Якщо використовуються нетаблетовані форми, їх прийом може бути завершений після 21 дня гормонального впливу.

Як швидко менструальний цикл відновлюється після використання гормональної контрацепції?

Цей процес залежить від декількох факторів:

якими були менструальні цикли до прийому контрацептивів;

в якій дозі та як довго використовувався гормональний препарат;

якою була індивідуальна реакція жінки на гормональний метод контрацепції та його скасування.

Варто додати, що сучасні препарати містять низькі дози гормонів, що допомагає знизити негативний вплив на організм.

У деяких жінок цикл може відновитися відразу після відмови від контрацептивів, у інших на це може піти в середньому три місяці. Також швидкість відновлення залежить від регулярності не тільки менструацій, а й овуляцій до гормональної контрацепції. В цілому більшість жінок вагітніє протягом року регулярного статевого життя.

Про гормональну контрацепцію існує багато міфів, на жаль, деякі з них поширюють самі лікарі.

Міф №1 – для зачаття дитини необхідно приймати ГК

Від жінок часто можна почути, що лікар призначив гормональні для отримання регулярних менструацій. Це помилка, оскільки прийом контрацептивів в режимі 21+7 ніяк не покращить цикл. Щоб завагітніти, важлива регулярна овуляція, а контрацептиви її пригнічують.

Міф №2 – після завершення прийому ГК не можна завагітніти від 3 до 6 місяців

Це пояснюють тим, що організму потрібно "відпочити" від гормонів. Або після прийому ГК цикли можуть бути нерегулярними, що не дозволить визначити точний термін вагітності. Насправді, пара не повинна втрачати 3-6 місяців в очікуванні "відновлення після гормонів".

Міф №3 – після прийому ГК збільшується вірогідність зачаття

Це не так, оскільки не у всіх овуляція відновлюється відразу. Майже у 2% жінок спостерігається відсутність менструацій від 6 місяців і довше. Приймати ГК заради цього не варто.

Міф №4 – після тривалого прийому оральних контрацептивів складно завагітніти

Так, у деяких спостерігаються збої овуляторних циклів і на їх відновлення потрібно кілька місяців. Але така реакція жіночого організму індивідуальна.

Міф №5 – після прийому ГК збільшується ризик багатоплідної вагітності

Якщо природним шляхом багатоплідні вагітності виникають в 3% випадків, то після комбінованих оральних контрацептивів шанси зростають менше ніж на 1%. Це твердження більш справедливе для препаратів, що стимулюють овуляцію.

Міф №6 – після прийому ГК збільшується ймовірність вад розвитку плоду

Деякі дослідження знаходили подібну закономірність, але це стосувалося високодозованих гормональних препаратів, які зараз не застосовуються. Після них лікарі рекомендували утриматися від планування вагітності. Сучасні ГК не вимагають 3-місячного вичікування.

Міф №7 – після прийому ГК організму потрібно відновитися і підвищити імунітет

Багато хто вважає, що ГК впливають на баланс вітамінів та мінералів. Однак, це неправда. ГК можуть змінити обмін вуглеводів та жирів, чим пояснюється набір або втрата ваги у деяких жінок.

Також застосування цього методу контрацепції не підвищує ймовірність викиднів або позаматкової вагітності. ГК не сприяють "нарощуванню" ендометрію. Часто їх використовують в лікувальних цілях, щоб, навпаки, зменшити його ріст та кровотечі, наприклад, при гіперплазії, аденоміозі.

Жінки повинні розуміти, що прийом ГК ніяк не пов'язаний зі збільшенням шансів завагітніти.

MedOboz раніше писав, що нерегулярні або занадто довгі менструальні цикли у жінок в підлітковому або дорослому віці можуть бути пов'язані з великим ризиком ранньої смерті.