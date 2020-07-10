Вагітна може передати COVID-19 дитині в утробі, – дослідження

Дослідження вчених підтвердило, що вагітна жінка, заражена COVID-19, може передати вірус плоду.

Про це повідомив Medical Express. Дослідники з Італії провели невелике дослідження, яке охопило 31 вагітну жінку з COVID-19.

Генетичний матеріал вірусу був виявлений в одному зразку пуповинної крові, двох вагінальних мазках і одному зразку грудного молока. Дослідники також виявили специфічні коронавірусні антитіла в пуповинній крові і в молоці.

"В одному випадку є переконливі докази того, що новонароджений народився вже позитивним, тому що ми виявили вірус у пуповинній крові і в плаценті", – сказав керівник дослідження, доктор Клаудіо Феніція, фахівець з імунології в Міланському університеті.

В іншому разі у новонародженого були антитіла до коронавірусу, які не проникали через плаценту, тому вони не передалися від матері, а стали результатом прямого впливу вірусу на плід.

На думку медиків, жінки не повинні панікувати. Попередні результати невеликого дослідження вимагають масштабної перевірки.

"У будь-якому разі, можливість внутрішньоутробної інфекції здається відносно рідкісною, Тільки двоє новонароджених дали позитивний результат на коронавірус при народженні, і жоден із них не захворів", – зазначив учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними медичних коледжів США і Британії, поки не доведено, що коронавірус може передаватися дитині в утробі матері.