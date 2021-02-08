У ВООЗ відповіли, чи може вакцина від COVID-19 викликати безпліддя

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "чутками" інформацію у мережі про те, що вакцина проти COVID-19 може викликати безпліддя.

Подібні побоювання не відповідають дійсності. Про це 7 лютого заявила керівниця департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Браєн, передає пресслужба організації.

"Вакцини, якими робимо щеплення, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності. Не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя", – сказала вона в інтерв'ю.

Представниця ВООЗ пояснила, що вакцини складаються з різних елементів, кожен з яких тестується спочатку на тваринах, а потім на людях. Тільки після цього вакцина може бути використана для імунізації суспільства. До того ж кожен препарат проходить оцінку безпеки, зокрема й під час промислового виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в тунці знайшли речовину, здатну вбити коронавірус. Про це стало відомо під час дослідження вчених із коледжу харчових наук та інженерії Бохайського університету в Китаї.