У ВООЗ відповіли, чи може вакцина від COVID-19 викликати безпліддя

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "чутками" інформацію у мережі про те, що вакцина проти COVID-19 може викликати безпліддя.

Подібні побоювання не відповідають дійсності. Про це 7 лютого заявила керівник департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен, передає пресслужба організації.

"Вакцини, які ми прищеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності. Не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя", – сказала вона в інтерв'ю.

Представник ВООЗ пояснила, що вакцини складаються з різних елементів, кожен з яких тестується спочатку на тваринах, а потім на людях. Тільки після цього вакцина може бути використана для імунізації суспільства. При цьому кожен препарат проходить оцінку безпеки, в тому числі і в ході промислового виробництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в тунці знайшли речовину, здатну вбити коронавірус. Про це стало відомо в ході дослідження вчених з коледжу харчових наук та інженерії Бохайської університету в Китаї.

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