Репродуктолог розвіяла міфи про протизаплідні таблетки

Лікарка-репродуктологиня Ксенія Хажиленко розвінчала міф про те, що тривалий прийом жінками протизаплідних таблеток може зменшувати резерв яєчників.

На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що такий міф прийшов на зміну іншому, протилежному: протизаплідні таблетки зберігають резерв. Однак, вона нагадала, що такі препарати працюють шляхом пригнічення овуляції.

"Робота яєчника облаштована таким чином, що одночасно з фолікулом, який вибивається вперед, до овуляції, щомісяця ще близько тисячі фолікулів на дуже ранньому етапі свого розвитку атрезується (гине)", – написала лікарка.

Таким чином,за її словами, пригнічення овуляції пігулками зберігає одну яйцеклітину, проте не зберігає решту.

"Це цілком природньо, адже яєчник не готує зазделегідь фолікули для потенційної овуляції, як це буває в звичному природному ритмі. Більш того, улюблений нами антимюлерів гормон (АМГ) також буде трохи менше, з тих саме причин. Адже виробляється він саме тим, "підготовчим" пулом фолікулів, котрі знаходяться при надії вибитися в лідери найближчими місяцями", – зауважила Хажиленко.

За її словами, зазвичай нормальний процес фолікулогенезу відновлюється протягом 2-3 місяців.

"Природа не любить зайвих необґрунтованих енерготрат: не хочеш овулювати – твоя справа, а я притримаю ресурс для кращих часів. Проте довго тримати його не виходить, адже процеси життєдіяльності в яєчнику невпинні, як і рух сонця небосхилом, і те що має за вищими приписами гинути – загине незалежно від нашого бажання чи контрацептивного впливу", – сказала вона.

Лікарка також підкреслила, щопо закінченні прийому пігулок відновлення овуляції та вигляду яєчників переважно відбувається швидко– сучасні контрацептиви містять дуже стримані дози гормонів.

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