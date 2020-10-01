Нерегулярні менструації можуть бути пов'язані з ризиком ранньої смерті – вчені
Учені зі США з'ясували, що нерегулярні або занадто довгі менструальні цикли у жінок у підлітковому або дорослому віці можуть бути пов'язані з великим ризиком ранньої смерті.
Відповідне дослідження про це опубліковано в журналі BMJ. Учені уточнили, що жінки з такими гормональними збоями мають підвищений ризик піти з життя до 70 років.
Під час дослідження, вчені проаналізували анамнези 79 505 жінок. Середній вік учасниць складав 38 років. На початку дослідження у них не було серцево-судинних захворювань, раку або діабету.
За жінками спостерігали протягом 24 років. Вони повідомляли про звичайну тривалість та регулярність своїх менструальних циклів у віці 14-17 років, 18-22 роки і 29-46 років.
За цей період медики зафіксували 1975 передчасних смертей. З них 894 походять від раку і ще 172 від серцево-судинних захворювань.
Після коригування результатів з урахуванням віку, ваги і способу життя, дослідження показало, що у жінок із нерегулярними менструаціями у віці від 29 до 47 років ймовірність ранньої смерті майже на 70% вища.
І жінки, у яких між початком кожної менструації понад 40 днів, також стикаються з набагато більшим ризиком, ніж жінки з тривалістю циклу від 26 до 31 дня.
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