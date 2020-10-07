Як відомо, одноразові прокладки з супермаркету - найпопулярніший засіб для менструальної гігієни. В один цикл кожна жінка використовує від 8 до 25 штук. І є нюанси, про які варто знати.

1. Прокладки і тампони зазвичай виготовляються з бавовни та віскози. Звучить досить добре, чи не так? Але бавовняні плантації щедро обробляються пестицидами. Також віскоза і бавовна відбілюються діоксидом хлору - канцерогенною речовиною.

А ось і приклад складу прокладки відомого бренду: волоконний матеріал з поліпропілену / поліетилену, комбінація целюлози і суперабсорбентів. Клейкий шар - з різних полімерів і синтетичних смол. Внизу - поліетиленова плівка і папір з силіконовим покриттям.

Тобто верхній шар - найчастіше з пластика. Перевірити це легко - потрібно підпалити прокладку, і вона почне плавитися.

2. FDA розглядає прокладки і тампони як "медичний виріб", і виробники можуть не надавати повну інформацію про склад. Що ж "такого" може там бути? Нейтралізатори запаху, барвники, ароматизатори.

3. Слизова і стінки піхви дозволяють хімречовини отримати прямий доступ до крові. Через регулярного використання засобів гігієни (наприклад, щоденок) діоксини та інші токсини можуть накопичуватися в організмі. До речі діоксин визнаний одним з найнебезпечніших хімічних речовин на планеті.

NB! Якщо у вас багато щоденних виділень і білизна з ними не справляється, потрібно, перш за все, виключити вагініт та інші інфекції. Якщо проблем зі здоров'ям немає, а виділення турбують, спробуйте відмовитися від щоденок. Вони також можуть провокувати роздратування в області вульви.

А чому про це не кричать на кожному розі і де посилання на дослідження?

Через те, що тема менструації довго була табуйованою, досліджень про те, як хімречовини впливають на здоров'я піхви, майже немає.

У 2015 році було проведено дослідження популярних марок тампонів і в їх складі виявили:

гліфосат (інгредієнт гербіциду) - ВООЗ зараз визначає його як ймовірний канцероген

діоксин і фуран, навіть невелика кількість яких може призводити до бактеріальних інфекцій

"Незалежні дослідження виявили в тампонах і прокладках хімічні речовини, які викликають занепокоєння: діоксин, канцерогени і токсини. Тому ми не можемо бути впевнені, що засоби жіночої гігієни безпечні", - повідомили в The Guardian.

Що рекомендують фахівці?

Використовувати прокладки і тампони з еко-бавовни, який вирощується без застосування пестицидів, і відбілюються перекисом водню. Однак коштують вони в 10 разів дорожче.

Спробувати менструальную чашу. Вона екологічна, економна і безпечна при дотриманні інструкції.

Купити або пошити багаторазові тканинні прокладки і тампони.

Відмова від одноразових засобів гігієни також допомагає екології. Будьте здорові!

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