На Київщині немовля 20 хвилин не дихало після домашніх пологів: маля врятували медики

На Київщині, в Броварах немовля 20 хвилин не дихало після домашніх пологів, які приймав співмешканець породіллі, – хлопчика реанімували медики швидкої допомоги.

Про це повідомляє ТСН. Наразі життю дитини нічого не загрожує, проте про подальші наслідки таких пологів в майбутньому для нього поки ще невідомо, наголосили лікарі.

За словами медпрацівниці Павлини Левчук, яка реанімувала вже мертву дитину, робити їй це довелося вперше за майже 50 років роботи. Вон уточнила, що співмешканець жінки викликав швидку за три хвилини після того, як вона народила, повідомивши, що в породіллі почалася кровотеча.

Їхати було близько 10 кілометрів, і лише на місці медики дізналися, що хлопчик народився й без ознак життя.

Левчук разом із фельдшеркою Ольгою Прохоренко в чотири руки намагалися запустити серце, проте протягом п’яти хвилин це не вдавалося. Лише через іще через такий же проміжок часу хлопчик закричав.

Лікарі доправили породіллю із немовлям до місцевого пологового будинку. Малюк не міг самостійно дихати та їсти. Він провів тиждень у реанімаційному відділенні.

"Повноцінно сказати, чи нічого для здоров’я немає, можливо буде тільки коли дитини виповниться рік, вона почне ходити, балакати", – сказала завідувачка відділення Юлія Аубекерова.

Чому народжувала вдома, мати новонародженого не розповіла навіть лікарям. Обставини ситуації почали з'ясовувати працівники соціальної служби. За час лікування співмешканець породіллі облаштував житло, тож мамі та малюку дозволили повернутися додому. З пологового будинку їх мають виписати в понеділок, 15 лютого, уточнили журналісти.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Рівному померла 34-річна породілля, яка народжувала вдома із "духовною акушеркою". Дитина вижила, її госпіталізували.

Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку та не зверталася до лікарів. Причиною смерті стала гостра акушерська крововтрата.

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