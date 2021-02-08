У лікарні на Херсонщині померла породілля та дитина: лікарі продовжили працювати

У Херсонській області в пологовому будинку загинула жінка і новонароджена дівчинка. Причетні до трагедії медики залишилися безкарними та продовжили приймати пацієнтів.

Як розповів місцевий житель Дмитро Бородай, який втратив дружину Оксану і довгоочікувану доньку Анну, жінка померла від втрати крові, дитина – від нестачі кисню. Про це повідомив телеканал "Україна 24".

"Нікого не було поруч, вона кричала на всю лікарню. Все це через гінекологиню, посадити її і всіх посадити, щоб винні сиділи за це вбивство", – сказав чоловік.

Дмитро Бородай Скриншот відео "Україна 24"

Адвокат постраждалої сім'ї наполягає, що трагедія сталася через лікарську недбалість. Якщо провину доведуть у суді, медикам загрожує до 2 років в'язниці або позбавлення права працювати на посаді до 5 років.

Відповідати має і сама лікарня, адже, як зазначено у висновках спецкомісії "матеріально-технічне і кадрове забезпечення не забезпечує безпеки пацієнта і новонародженої дитини".

Так, комісія оцінила якість надаваних породіллі медичних послуг як такі,що не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я. Цей висновок надали адвокату сім'ї Бородай.

Висновки експертів Скриншот відео "Україна 24"

Водночас акушерка, яка приймала пологи, досіпрацює. З восьми лікарів, які мали стосунок до інциденту, поки покарання отримали тільки двоє, хоча й символічні – їх відправлять на стажування.

Відомо, що померла Оксана Бородай була вагітна втретє. Перших двох дітей вона народила без проблем.

"Мужик собаці лапу відрубав і покарали, два роки йому дають за це. А тут убили двох, і їх не покарати, залишили працювати на своїх місцях як ні в чому не бувало. Так не повинно бути", – обурилася свекруха загиблої Тетяна.

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