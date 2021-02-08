У лікарні на Херсонщині померла породілля та дитина: лікарі продовжили працювати

У Херсонській області в пологовому будинку загинула жінка і новонароджена дівчинка. Причетні до трагедії медики залишилися безкарними та продовжили приймати пацієнтів.

Як розповів місцевий житель Дмитро Бородай, який втратив дружину Оксану і довгоочікувану доньку Анну, жінка померла від втрати крові, дитина – від нестачі кисню. Про це повідомив телеканал "Україна 24".

"Нікого не було поруч, вона кричала на всю лікарню. Все це через гінекологиню, посадити її і всіх посадити, щоб винні сиділи за це вбивство", – сказав чоловік.

Дмитро Бородай. Джерело: Скриншот відео "Україна 24"

Адвокат постраждалої сім'ї наполягає, що трагедія сталася через лікарську недбалість. Якщо провину доведуть у суді, медикам загрожує до 2 років в'язниці або позбавлення права працювати на посаді до 5 років.

Відповідати має і сама лікарня, адже, як зазначено у висновках спецкомісії "матеріально-технічне і кадрове забезпечення не забезпечує безпеки пацієнта і новонародженої дитини".

Так, комісія оцінила якість надаваних породіллі медичних послуг як такі,що не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я. Цей висновок надали адвокату сім'ї Бородай.

Висновки експертів. Джерело: Скриншот відео "Україна 24"

Водночас акушерка, яка приймала пологи, досіпрацює. З восьми лікарів, які мали стосунок до інциденту, поки покарання отримали тільки двоє, хоча й символічні – їх відправлять на стажування.

Відомо, що померла Оксана Бородай була вагітна втретє. Перших двох дітей вона народила без проблем.

"Мужик собаці лапу відрубав і покарали, два роки йому дають за це. А тут убили двох, і їх не покарати, залишили працювати на своїх місцях як ні в чому не бувало. Так не повинно бути", – обурилася свекруха загиблої Тетяна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 3 лютого лікарі швидкої прийняли пологи у мешканки столиці, яка вирішила народжувати у себе вдома.

На території приватного будинку в Дніпрі пошукова собака поліції знайшла у вигрібній ямі тіло новонародженого хлопчика.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram