Молочниця: лікарі або самолікування

Молочниця – час звернутися до лікаря

Згідно з деякими оцінками, більша частина жінок при появі ознак хвороб, що нагадують вагінальний кандидоз (молочницю), займаються самолікуванням на основі рекомендацій знайомих або порад з інтернету. Найбільш частими симптомами є сирні виділення з піхви та білий наліт, печіння і свербіж в області промежини, дискомфортні відчуття в нижній частині живота.

Однак крім вагінального кандидозу, що належить до числа грибкових захворювань, подібні ознаки можуть виникати й при інших хворобах. В результаті легковажного підходу до власного здоров'я не виключений розвиток серйозних ускладнень, які вимагатимуть більш коштовного та тривалого лікування.

Необхідність діагностики

Грибкова природа хвороб, що супроводжуються сверблячкою в області піхви / зовнішніх статевих органів, становить приблизно 1/3 частину всіх звернень до гінеколога з цього приводу. В інших випадках хворобу викликають інші причини, що вимагає відповідного лікування.

Для підтвердження діагнозу та визначення оптимальної терапевтичної схеми потрібні спеціальні дослідження (наприклад, мікроскопія мазків, культуральне дослідження, молекулярно-біологічні методи).

У 9 з 10 жінок, які звернулися за медичною допомогою, вагінальну інфекцію викликає Candida Albicans (Кандида біла). Також патологія може виникати через інші гриби Candida, такі як C. Glabrata, C. Parapsilosis, C. Tropicalis.

Важливе значення має частота виникнення епізодів, наявність супутніх хвороб/станів, які ускладнюють лікування (включаючи цукровий діабет, вагітність, імунодефіцитні захворювання). При неправильно поставленому діагнозі або некоректному лікуванні процес може ускладнитися та призвести до розвитку уретриту, циститу та ін.

Причини розвитку молочниці

Мікроорганізми роду Candida є частиною нормальної мікрофлори рота, товстої кишки та піхви у більшості здорових людей. Під дією певних факторів імунна система починає ідентифікувати їх як патогени та впливати за допомогою білків (цитокіну), що стає причиною запального процесу.

Хвороба пов'язана не просто з наявністю грибів, а з їх надмірною кількістю, що призводить до їх проникненню в глибокі шари слизової оболонки та утворення мікробних біоплівок.

Кандидоз може бути гострими або хронічними. Другий діагноз ставлять при чотирьох і більше загостреннях на рік, він зустрічається приблизно у 10-20% випадків.

Немає однозначної відповіді, що є тригером початку гострого процесу. Це може бути приймання деяких лікарських засобів, зокрема антибіотиків, протизаплідних препаратів, естрогенів, частий стрес та перевтома, дисбактеріоз кишківника, зниження імунітету, гормональні порушення, носіння незручної та тісної білизни, недотримання правил гігієни та ін.

Самолікування та його небезпека

Самолікування будь-якої патології – небезпечне заняття, оскільки практично неможливо без медичної освіти та необхідних досліджень поставити правильний діагноз. Захоплення самостійним розв'язання проблем зі здоров'ям, особливо молочниці, обґрунтовано багатьма причинами: популярністю народних методів, широкою рекламою в засобах масової інформації препаратів, які обіцяють швидкий та гарантований успіх.

У багатьох випадках це обертається маскуванням клінічних проявів, а не розв'язанням проблеми. Це значно ускладнює постановку вірного діагнозу та подальше призначення ефективної терапії.

Ще одна небезпека полягає в тому, що часте застосування деяких лікарських засобів може сприяти розвитку хронічного процесу, оскільки грибок адаптується і виробить стійкість до них. Також не можна виключити й згубний вплив побічних ефектів, які можуть виникати через невірно підібрану дозу або супутні хвороби.

Застосування навіть ефективних протигрибкових препаратів може не допомагати через те, що свербіж та дискомфорт в області зовнішніх статевих органів пов'язаний не з грибковою інфекцією, а є реакцією на алергени або хімічні речовини, які містяться в гігієнічних прокладках, мазі, милі.

Профілактика

Самостійні зусилля краще спрямувати не на лікування захворювання, а на профілактику його появи. Для цього рекомендується насамперед правильно харчуватися: вагінальний кандидоз практично завжди супроводжує дисбактеріоз травного тракту, тому правильне й здорове харчування може дозволити мінімізувати ймовірність появи хвороби.

Також важливо з обережністю ставитися до антибіотиків та інших лікарських засобів, які можуть стати тригерним фактором появи молочниці, правильно підбирати натільну білизну, засоби інтимної гігієни, при наявності ендокринних захворювань слід проводити повноцінне лікування.

Вагінальний кандидоз – вивчене захворювання, яке в більшості випадків добре піддається лікуванню. Однак при всій його простоті та очевидності симптомів поставити точний діагноз може не подруга або родичка, а кваліфікований лікар.