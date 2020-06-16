COVID-19 при вагітності може викликати симптоми небезпечної патології – лікарі

У інфікованих COVID-19 вагітних нерідко спостерігаються ознаки прееклампсії, які проходять після лікування від нової інфекції.

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Таку заяву робили іспанські медики з барселонської лікарні Hospital Vall d'Hebron. Дослідження опубліковане в журналі British Journal of Obstetrics and Gynaecology

Лікарі спостерігали 42 жінок, термін вагітності яких був більше двадцяти тижнів і у яких був виявлений COVID-19. Важкий перебіг хвороби був у 8 вагітних.

У шести з цих випадків були виявлені ознаки прееклампсії, однак у п'яти пацієнток діагноз не підтвердився.

"COVID-19 і прееклампсія мають клінічні ознаки, що частково співпадають, що може утруднити постановку діагнозу й навіть у деяких випадках діагноз прееклампсії буде помилковим", – сказав один з авторів дослідження Манель Мендоса, передає РІА "Новости".

У роботі вчених вказується, що результати повинні допомогти уникнути помилкового діагнозу і передчасного розродження.

Довідка. Прееклампсія – ускладнення вагітності, що розвивається у 2-5% жінок в останньому триместрі. Вона може стати причиною розвитку серйозних проблем зі здоров'ям як у майбутньої матері, так і у дитини, а в деяких випадках привести до летального результату.

Для прееклампсії характерні підвищений артеріальний тиск, протеїнурія (виявлення білка в аналізі сечі), набряки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ заявили, що факт передачі коронавірусу від матері до дитини при грудному вигодовуванні поки що не підтверджений.

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