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/ Пульмонологія

Гикавка може бути рідкісним симптомом коронавірусу, – вчені

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Учені з'ясували, що ще одним рідкісним симптомом коронавірусної інфекції може бути гикавка.

Як пише DailyMail, на думку експертів, COVID-19 може атакувати діафрагму – м'яз, який контролює дихання, – визиваючи її спазм, що призводить до гикавки. Гикавка також пов'язана з іншими інфекційними захворюваннями, включаючи грип і туберкульоз.

Учені розповіли про випадок 64-річного пацієнта з Єгипту, який два тижні страждав від сильної гикавки. Крім цієї недуги, у нього були жар і біль у горлі.

Для того щоб зрозуміти, що стало причиною частої гикавки, лікарі Каїра зробили чоловікові УЗД черевної порожнини. Після комп'ютерної томографії стало ясно, що пацієнт був заражений коронавірусом. На його знімку були білі плями зі скупченням рідини в легенях, викликаної вірусною пневмонією.

Лікарі, які лікували пацієнта, впевнені, що його симптоми були рідкісним проявом коронавірусу.

Відзначимо, COVID-19 може викликати широкий спектр симптомів. Найпоширенішими є висока температура, кашель, втрата смаку і запаху, задишка, біль в м'язах, стомлюваність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, COVID-19 може викликати мультисистемний запальний синдром (MIS-C) у дітей, який відрізняється від хвороби Кавасакі.

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Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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