Учені пояснили біль у животі після їжі

Біль у животі після їжі пов'язаний із кишковою інфекцією, де за запалення відповідають тучні клітини. Таку імунну відповідь активують гістамінові рецептори H1, які і спричиняють біль.

Такого висновку дійшли вчені з Католицького університету Левена (Бельгія), які провели досліди на мишах, передає Nature. Дослідники зазначили, що імунна відповідь також спостерігалася і в людей із синдромом подразненого кишечника після ін'єкцій глютену, пшениці, сої та молока в кишечник.

До того ж на мишах учені вивчили чутливість вісцеральних нервів, які передають больові сигнали з кишечника. Виявилося, що після інфекції ці нерви сильніше реагували на механічну стимуляцію.

Опісля дослідники ввели 12 пацієнтам розчини сої, пшениці, глютену й молока. У всіх людей спостерігалася запальна реакція оболонки кишечника у відповідь хоча б на один антиген. Активність тучних клітин та їхня кількість навколо нервів у пацієнтів також були вищими.

У результаті вчені довели, що важливу роль у запаленні й розвитку болів у животі під час синдрому запаленого кишечника відіграє зниження толерантності до харчових антигенів і підвищення чутливості вісцеральних нервів після активації стовбурових клітин. Це відкриття, можливо, допоможе знайти ефективну терапію синдрому запаленого кишечника й позбутися багатьом людям частих болів у животі.

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