У Тернополі в дитсадку стався спалах інфекції

У Тернополі в дошкільному навчальному закладі №10 стався спалах гострої кишкової ротавірусної інфекції.

Про це повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Захворіло 11 дітей 2016–2017 р.н., з них двоє було госпіталізовано до Тернопільської дитячої лікарні, інших направили лікуватися амбулаторно.

Стан здоров’я хворих задовільний, уточнили в повідомленні.

Всього в ДНЗ перебувало 20 дітей, у закладі провели комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Раніше стало відомо, що у Вінниці внаслідок вибуху, попередньо, саморобної петарди на території дитячого садка №7 "Подоляночка" постраждали троє дітей: 5-річна дівчинка і двоє 6-річних хлопчиків.

Правоохоронців на місце події викликала медсестра закладу. Постраждалі діти отримали необхідну допомогу на місці, їх не госпіталізовували.

За фактом події прокуратура розпочала кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 263 Кримінального Кодексу України – "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Луцьку 56-річна вихователька дитсадка № 37 нібито роздавала потиличники та заклеювала рот чотирирічним дітям скотчем.

Жінка, попередньо, робила це показово, перед всією групою, а дошкільнятам говорила, що це "секретики".

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