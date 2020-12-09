У Львові вперше робот зробив операцію людині. Фото

У Львові робот Da Vinci 9 грудня вперше прооперував людину в комунальній лікарні.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, 50-річного чоловіка доставили до міської лікарні швидкої допомоги з Бродів з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу та в критичному стані.

Робот Da Vinci Naked Science

Медики вирішили використовувати роботизовану систему.

"Da Vinci – це унікальний робот-хірург, за допомогою якого можна робити найскладніші операції в важкодоступних місцях", – зазначив Садовий.

Робот Da Vinci. Facebook Андрія Садового

За словами мера, це стало великим проривом для хірургії Львова та України, оскільки раніше такі операції виконували тільки приватні лікарні.

Робот Da Vinci складається з двох блоків. Перший призначений для хірурга-оператора, а другий блок – це чотирирукий виконавчий пристрій.

Одна з таких рук тримає відеокамеру, яка передає зображення оперованої ділянки. Ще дві в режимі реального часу відтворюють рухи хірурга. Четверта виконує функції асистента.

Facebook Андрія Садового.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в Україні робот Da Vinci провів операцію в Вінниці. У хірургічному втручанні потребував 54-річний чоловік, у якого була друга стадія раку передміхурової залози.