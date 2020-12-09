У Львові вперше робот зробив операцію людині. Фото

У Львові робот Da Vinci 9 грудня вперше прооперував людину в комунальній лікарні.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, 50-річного чоловіка доставили до міської лікарні швидкої допомоги з Бродів з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу та в критичному стані.

Робот Da Vinci. Джерело: Naked Science Naked Science

Медики вирішили використовувати роботизовану систему.

"Da Vinci – це унікальний робот-хірург, за допомогою якого можна робити найскладніші операції в важкодоступних місцях", – зазначив Садовий.

Робот Da Vinci. Джерело: Facebook Андрія Садового

За словами мера, це стало великим проривом для хірургії Львова та України, оскільки раніше такі операції виконували тільки приватні лікарні.

Робот Da Vinci складається з двох блоків. Перший призначений для хірурга-оператора, а другий блок – це чотирирукий виконавчий пристрій.

Одна з таких рук тримає відеокамеру, яка передає зображення оперованої ділянки. Ще дві в режимі реального часу відтворюють рухи хірурга. Четверта виконує функції асистента.

Facebook Андрія Садового.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в Україні робот Da Vinci провів операцію в Вінниці. У хірургічному втручанні потребував 54-річний чоловік, у якого була друга стадія раку передміхурової залози.

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