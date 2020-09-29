Печія після їжі: лікар назвала продукти, від яких варто відмовитися

Кислотний рефлюкс, або як більш звично для нас – печія, виникає, коли шлункова кислота потрапляє в стравохід. Стан, при якому турбує відчуття печіння за грудиною, часто виникає як симптом деяких захворювань, або ж є наслідком порушення харчування або надмірного вживання певних продуктів.

Гастроентерологиня Наталя Гордієнко рекомендує читачам MedOboz не затягувати зі зверненням до лікаря, якщо печія турбує вас раз на тиждень або частіше, а також переглянути свій раціон на предмет наявності в ньому "провокаторів" неприємного стану.

Шоколад

Вживання шоколаду (а точніше, какао, з якого варять шоколад) викликає підвищення рівня гормонів "щастя" в організмі. А в надлишку також призводить до розслаблення м'язів, в тому числі і сфінктера стравоходу, через що і може трапитися вкидання кислоти.

Зверніть увагу на кількість какаовмісних продуктів у вашому меню. Можливо, причина печії криється саме в них.

Газована вода

Різні газовані напої можуть призвести до появи печії з двох причин. По-перше, більшість з них містять багато кислот, які сприяють підвищенню кислотності шлунка, в результаті чого з'являється відчуття печіння. По-друге, за рахунок впливу вуглекислого газу (тих самих "колючих" бульбашок) порушується функція сфінктера і відбувається потрапляння шлункового соку в стравохід.

Часник

Ароматний часник часто використовують в якості доповнення до різних страв. Однак не всім така добавка підходить: багато хто починає відчувати неприємне печіння за грудиною відразу після вживання цього овоча як в чистому вигляді, так і в якості приправи.

Вся справа в наявності в його складі пекучих речовин, які подразнюють слизові оболонки органів травлення, а також здатності підвищувати кислотність шлунка і розслабляючи впливати на сфінктер стравоходу.

Смажені страви

Це основні винуватці кислотного рефлюксу. Смажені продукти продукти містять велику кількість жирів, перевантажують травну систему, підвищують кислотність, через що і викликають біль і дискомфорт.

Спробуйте більш здоровий спосіб приготування їжі – на грилі, на пару або в духовці. Напевно вам вдасться знайти гідну заміну смаженню, при цьому уберегти себе від поганого самопочуття.

Жирне м'ясо

Свинина, яловичина, баранина і т.д. – всі ці сорти м'яса містять складно засвоювані жири, через що часто стають причиною появи кислотного рефлюксу і нападів метеоризму. Страви з них, як і в попередньому випадку, ускладнюють травлення і підвищують кислотність шлунка.

Частіше віддавайте перевагу нежирному м'ясу, наприклад, курці, індичці, кролятині або телятині – напевно після вживання легкого м'яса ваш стан залишиться в нормі.

Кава - один з головних провокаторів печії. РБК

Кава

Для багатьох кава – це невід'ємна частина щоденного раціону. Однак в разі появи печії він стоїть одним з перших в списку продуктів, від яких варто відмовитися.

Справа в тому, що кофеїн подразнююче впливає на шлунок і стравохід, а наявність великої кількості кислоти в складі підвищує ризики нападу рефлюксу.

До речі, в чаї також міститься велика кількість кофеїну, тому при частій печії варто обмежити вживання і цього напою.

М'ята

М'ята зустрічається в складі різних продуктів, починаючи жувальною гумкою, закінчуючи десертами і чаями. Головна властивість м'яти – розслаблюючий вплив на організм, і саме це робить її одним з лідерів серед провокаторів печії. Адже розслабляюче м'ята діє не тільки на нервову систему, а й м'язи, зокрема, сфінктера, що відокремлює шлунок від стравоходу. Тому надлишок м'ятної жуйки, льодяників або мохіто так само може спровокувати печіння в грудях і загальне нездужання.

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