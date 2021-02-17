Ліки проти апетиту допоможуть в лікуванні ожиріння

Нові ліки проти апетиту підтвердили свою ефективність в лікуванні ожиріння

Нещодавно були завершені клінічні випробування препарату семаглутід. Згідно з опублікованими результатами в журналі New England Journal of Medicine, він проявив високу ефективність у боротьбі із зайвою вагою. Це дослідження виглядає настільки переконливо, що багато вчених бачать в ньому довгоочікуваний прорив в області медикаментозного лікування ожиріння.

Ліки, які були б безпечними і досить ефективними при зайвій вазі, викликаної будь-якими факторами – розладами харчової поведінки, діабетом 2-го типу, шукають вчені багатьох країн світу. І саме дослідження семаглутіда, що давно підтвердив свою високу безпеку в терапії цукрового діабету, дозволяють говорити про нові можливості. Хоча одне питання все ще залишається відкритим – наскільки довготривалим буде результат, та чи не повернеться втрачена вага.

Що являє собою семаглутід

Семаглутід є препаратом, що застосують в складі лікування діабету 2-го типу. Він являє собою штучний аналог людського гормону ДПП-1, викид якого у кров відбувається після їжі.

Ліки дозволяють знизити рівень цукру в крові та впливають на апетит, що в результаті сприяє скороченню обсягу споживання калорій та зменшенню ваги.

Дослідження препарату університетським коледжем Лондона

Дослідження ефективності семаглутіда для зниження ваги проводив Університетський коледж Лондона. Воно тривало 68 тижнів із залученням майже 2000 осіб з 16 країн. Учасників відбирали за індексом маси тіла: у всіх з них він перевищував 30, діабетиків в їх числі не було.

Перед початком клінічного випробування було проведено навчальний курс, метою якого було ознайомлення з правилами ведення здорового способу життя та відмова від шкідливих звичок. Протягом дослідження пацієнтами заповнювався щоденник, в якому потрібно було вказувати відомості про з'їдену їжу та фізичні вправи.

Учасників розділили на дві групи, дві третини з яких отримували препарат, інші – плацебо. Результати виявилися несподіваними навіть для самих організаторів. У контрольній групі, в якій семаглутід в дозі 2,4 мг вводився один раз на тиждень, середня зміна ваги склала 15%. У групі плацебо цей результат склав приблизно 2,4%. Третина учасників випробувань, які отримували препарат, втратила приблизно 20% своєї ваги, в групі плацебо такого ж результату змогли досягти лише 2% випробовуваних.

Крім зниження маси тіла були відзначені й інші важливі переваги застосування семаглутіда, а саме – в учасників зазначалося більш виражене поліпшення показників, пов'язаних з факторами ризику серцево-судинних хворіб і діабету 2-го типу.

Причин не довіряти отриманим даним, на думку професора медичної статистики Лондонської школи гігієни й тропічної медицини Батіста Лера, який брав участь у випробуваннях, немає. Організація дослідження відповідала всім чинним вимогам. Складність експериментів по медикаментозному лікуванню зайвої ваги зазвичай полягає в тому, що багато учасників залишає його, не дійшовши до фіналу. В цьому випадку до підбивання підсумків дійшло 90% від початкового числа випробовуваних. Частина з них вибула через побічні явища семаглутіда, що проявляються переважно порушеннями травлення.

У чому полягає проблема зайвої ваги

Ожиріння (ІМТ більше або дорівнює 30) вважається хронічним захворюванням та визнається як одна з проблем глобальної громадської охорони здоров'я. Воно призводить до розвитку багатьох серйозних патологій, переважно – з боку серцево-судинної системи. Набором зайвої маси тіла часто супроводжується цукровий діабет другого типу. Однак нерідко відзначається й зворотне – розвиток діабету на тлі ожиріння.

Сьогодні вважається, що в більшості випадків основою проблеми є розлад харчової поведінки (механізму насичення). Ситуація ускладнюється зниженням фізичної активності у період карантину та стресу, коли люди стали менше рухатися та частіше залишатися вдома.

В умовах пандемії Covid-19 зайва вага і його ускладнення – одна з основних причин збільшення числа госпіталізацій, потреби в штучної вентиляції легень та тривалім лікуванні.

Довгострокова перспектива

Революційне клінічне випробування залишає важливе питання щодо тривалості результатів. Одна з його учасниць, яка втратила за період експерименту 28 кг (понад 1/5 її початкової ваги), повідомила, що вона дійсно змогла легко дотримуватися дієти, оскільки почуття голоду було не таким сильним. Однак після закінчення дослідження і застосування препарату апетит став знову повертатися, а разом з ним – й зайва вага.

Це може говорити про те, що медикаментозна допомога, навіть з такими обнадійливими результатами, не зможе стати панацеєю. Для зниження ваги, як і раніше, потрібно вести активний та здоровий спосіб життя і контролювати харчування.

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