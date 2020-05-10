Диспепсия и нарушение пищеварительной функции в результате погрешностей в питании

Прием пищи является важной частью жизнедеятельности любого человека. Одним из основных органов, отвечающих за переваривание и усвоение питательных веществ из пищи, является поджелудочная железа. Она вырабатывает особые ферменты, под воздействием которых запускается и идет процесс переваривания. Ферментов должно вырабатываться достаточное количество, иначе возникает ферментативная недостаточность, которая в свою очередь влечет за собой целый комплекс неприятных симптомов. Это состояние входит в симптомокомплекс, который принято называть "функциональная диспепсия".

Функциональная диспепсия может иметь различную этиологию. К основным причинам возникновения функциональной диспепсии или проблем с пищеварением относятся:

Стресс, эмоциональные волнения, проблемы со сном; Питание и образ жизни: высокое содержание в пище жиров и белков, частое потребление холодной, жареной, острой или сырой пищи, употребление "непривычной" еды, чрезмерно обильное питание, пищевая непереносимость, высокое содержание в продуктах промышленных пищевых добавок, консервантов, красителей, ароматизаторов, загустителей и, даже антибиотиков, которые массово используют при промышленном производстве мяса и рыбы; Физические или возрастные изменения, изменение гормонального фона, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, повышение/понижение уровня желудочной секреции, задержка опорожнения желудка; Другие причины: нарушение флоры кишечника в результате приема антибактериальных лекарственных препаратов, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, пищевые отравления.

Причиной основных симптомов функциональной диспепсии считают нарушение моторики желудка и 12-перстной кишки. Также стоит не забывать про вероятность определенной предрасположенности к диспепсии.

Несмотря на приведенные выше причины нарушения пищеварения и диспепсии, значительно чаще провокаторами появления симптомов являются банальные погрешности в питании и "застольные" переедания. Алиментарные погрешности действительно очень существенны в настоящее время – переизбыток в рационе жирной жареной пищи, просто обильный прием пищи, частое употребление фастфуда, полуфабрикатов, неприемлемый режим приема пищи (редко, но обильно), курение наряду с перечисленными факторами. И все это на фоне нестабильного психоэмоционального состояния и высокого уровня стресса. Нередко обильное застолье сопровождается приемом высоких доз алкоголя, который, несмотря на адекватное выделение ферментов поджелудочной железой и их нормальную активность, резко нарушает процесс переваривания пищи, еще более усугубляя диспепсию и усиливая ее симптоматику.

Основными симптомами диспепсии можно выделить следующие:

- вздутие живота

- быстрое насыщение пищей с чувством переполнения после еды

- неприятные ощущения, дискомфорт, боль или тяжесть в э пигастрии

- изжога

- отрыжка

- тошнота

- нарушения стула

Кроме лечения по устранению нарушений моторики ЖКТ, уменьшения болевого синдрома, процесса восстановления микробной флоры кишечника, очень часто рекомендуется и применяется ферментная терапия для поддержания поджелудочной железы и способности организма адекватно переваривать пищу в условиях пищевой нагрузки. Проведение ферментной терапии возможно только при условии, что у пациента нет острого панкреатита или обострения другой хронической формы.

Поддерживающая ферментная терапия может взять на себя часть работы поджелудочной железы, с которой она не справляется самостоятельно. Ферменты, поступающие извне, помогают человеку полностью усваивать питательные вещества и поддерживает состояние организма в течение стрессового периода. Кроме того, их действие купирует болевые ощущения, связанные с чрезмерно активной работой поджелудочной железы, снижают ее секреторную активность и обеспечивают ей функциональный покой.

Препараты панкреатина достаточно давно известны и применяются в лечебной практике. Так, с 1865 года Александер Флэш применял телячью свежеприготовленную растолченную в ступке поджелудочную железу, которая давалась пациенту как сэндвич (помещенную между двумя вафлями). В настоящее время в клинической практике используется огромное количество ферментных препаратов, которые отличаются различной комбинацией компонентов, энзимной активностью, способом производства и формой выпуска. При выборе препарата врач, прежде всего, обращает внимание на состав и активность компонентов. Несмотря на то, что все препараты отличаются друг от друга, в том числе и соотношением, в каждом из них ферментов, отвечающих за переваривание белков, жиров и углеводов, сложилась практика определения активности того или иного препарата, исходя из именно липолитической активности, то есть из способности переваривать жиры. Именно о такой активности говорит маркировка, например 8000 или 25 000, нанесенная на упаковку препарата.

Какой же препарат следует выбрать для устранения диспептических явлений? В отличие от состояний, требующих серьезной заместительной терапии, назначение и применение препаратов с высокой ферментативной активностью в случае периодических диспептических явлений, возникающих в силу вышеизложенных причин, не может считаться целесообразным. В современной медицинской науке изучен вопрос развития привыкания и формирования так называемой "ленивой поджелудочной железы" как следствия длительного приема препаратов с высокой активностью. Однако, самого по себе существования такой теории достаточно для вывода о том, что доза ферментов должна отвечать целям приема.

И всё же, по современным научным данным, полученным за последние десятилетия, было доказано, что поджелудочная железа после однократного приема пищи (в среднем) выделяет 140 тыс. ЕД липазы в час, а в течение последующих 6 часов до 840 тыс. ЕД. В общей сложности от 1,5 млн ЕД на один прием пищи (без учета протеолитических и амилолитических ферментов). Поэтому, при, скажем так, "серьезных" заболеваниях поджелудочной железы, состояниях после резекции какого-то из органов желудочно-кишечного тракта, в среднем пациент получает 40-50 тыс. ЕД ферментов. А в некоторых случаях и до 70 тыс. ЕД на один прием пищи, и дополнительно 25 тыс. ЕД на "перекус". Практически здоровым людям, которые не наблюдаются постоянно у гастроэнтеролога, и которым не поставлен соответствующий диагноз, нет необходимости принимать ферменты в огромных дозах , в расчете на обывательский подход: чем больше - тем лучше. Это не всегда так. Тут-то на помощь и приходят лекарственные средства, которые содержат дополнительную небольшую дозу Панкреатина, призванную не заменить функцию поджелудочной железы, а поддержать организм в конкретной ситуации.

Исходя из этого, в настоящее время сложился следующий подход в применении ферментных препаратов:

- высокие дозы ферментов назначаются в качестве заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, состояниях после резекции органов желудочно-кишечного тракта, которые проявляются нарушением секреторной активности и в результате этого нарушением переваривания пищи и всасывания пищевых ингредиентов;

- низкие дозы ферментов назначаются для коррекции функциональных изменений, функциональной диспепсии, у пожилых пациентов, при малоподвижном образе жизни, для купирования симптомов переедания и для улучшения процесса переваривания пищи у людей с нормальной функцией поджелудочной железы в случае погрешностей в питании.

Кроме того, Панкреатин в низких дозах можно использовать в качестве профилактики в случае употребления большого количества тяжелой или непривычной для организма пищи, а также при вынужденной смене режима питания, в период командировок, коротких и длительных путешествий (все мы любим all inclusive ) . Особенно такая профилактика рекомендована тем, кто ограничивает свой рацион именно из-за трудностей с перевариванием некоторых продуктов.

Низкие дозы панкреатина используют в качестве симптоматического средства при вздутии живота, нарушении микрофлоры кишечника, синдроме раздраженного кишечника, некоторых воспалительных заболеваниях кишечника.

Назначение и применение препаратов с содержанием ферментов поджелудочной железы в пределах этих рамок способствуют нормализации процесса пищеварения и улучшению состояния здоровья.

Классическим примером такого препарата является Панкреатин производства АО "Витамины" с липолитической активностью 1200 ЕД. Причем, такая невысокая активность позволяет использовать препарат как в высоких дозах для лечения нарушений пищеварения в результате заболеваний поджелудочной железы и в целом желудочно-кишечного тракта, так и в небольших дозах в случае, когда человек будет потреблять большое количество жирной, жареной, острой или "непривычной" для организма.

Стоит помнить, что лекарственные средства, содержащие препараты панкреатина, в форме таблеток или капсул, не могут быть разделены на несколько приемов! Разламывание таблетки или частичный прием содержимого капсулы полностью нивелирует прием препарата в силу разрушения его в кислой среде желудка!

Это делает препараты с низкой активностью незаменимыми в ситуациях, когда принимаемая доза определяется в зависимости от характера и количества потребленной пищи. Допустил погрешность в питании - прими одну таблетку. "Согрешил" еще больше - прими несколько. Такой подход если и не практикуется врачами повсеместно, то только из-за сложности определения необходимой и достаточной дозы ферментов для каждого пациента. Но именно такой подход представляется оправданным и с медицинской, и с экономической точки зрения, поскольку препарат тем дороже, чем выше его активность.

Особое внимание следует уделять выбору препаратов для детей, поскольку, к сожалению, диспептические расстройства существенно помолодели. Ни в коем случае нельзя родителям руководствоваться принципом: для детей - самое лучшее, то есть самое "сильное". Детский организм находится с стадии становления, и избыточный прием ферментов может повлиять на формирование функции поджелудочной железы. Педиатры очень скрупулёзно относятся к назначению препаратов панкреатина. У малышей Панкреатин назначается из расчета 1000 единиц на 1 кг массы ребенка в сутки. Поэтому, ряд активно рекламируемых ферментных препаратов вообще не рекомендуются для детей самими производителями! Такими, например, являются "Панкреатин 8000", "Креазим 10000", "Креазим 20000", "Панкреазим".

В то же время, препараты таких отечественных производителей, как "Панкреатин" производства АТ "Витамины" и "Панкреатин-здоровье" фармкомпании "Здоровье" показаны детям уже с 3-6-летнего возраста.

Таким образом, при выборе ферментного препарата следует, как и во всем, что касается здоровья, руководствоваться принципом умеренности и осторожности.

Однако, в случае появления острых или постоянных симптомов диспепсии, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Будьте здоровы!

Кийченко Юрий Алексеевич,

Гастроэнтеролог высшей квалификации,

Национальный военно-медицинский

клинический центр

"Главный военный клинический госпиталь"