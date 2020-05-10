Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гастроентерологія

Диспепсия и нарушение пищеварительной функции в результате погрешностей в питании

311
Читати матеріал російською

Прием пищи является важной частью жизнедеятельности любого человека. Одним из основных органов, отвечающих за переваривание и усвоение питательных веществ из пищи, является поджелудочная железа. Она вырабатывает особые ферменты, под воздействием которых запускается и идет процесс переваривания. Ферментов должно вырабатываться достаточное количество, иначе возникает ферментативная недостаточность, которая в свою очередь влечет за собой целый комплекс неприятных симптомов. Это состояние входит в симптомокомплекс, который принято называть "функциональная диспепсия".

Функциональная диспепсия может иметь различную этиологию. К основным причинам возникновения функциональной диспепсии или проблем с пищеварением относятся:

  1. Стресс, эмоциональные волнения, проблемы со сном;

  2. Питание и образ жизни: высокое содержание в пище жиров и белков, частое потребление холодной, жареной, острой или сырой пищи, употребление "непривычной" еды, чрезмерно обильное питание, пищевая непереносимость, высокое содержание в продуктах промышленных пищевых добавок, консервантов, красителей, ароматизаторов, загустителей и, даже антибиотиков, которые массово используют при промышленном производстве мяса и рыбы;

  3. Физические или возрастные изменения, изменение гормонального фона, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, повышение/понижение уровня желудочной секреции, задержка опорожнения желудка;

  4. Другие причины: нарушение флоры кишечника в результате приема антибактериальных лекарственных препаратов, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, пищевые отравления.

Причиной основных симптомов функциональной диспепсии считают нарушение моторики желудка и 12-перстной кишки. Также стоит не забывать про вероятность определенной предрасположенности к диспепсии.

Несмотря на приведенные выше причины нарушения пищеварения и диспепсии, значительно чаще провокаторами появления симптомов являются банальные погрешности в питании и "застольные" переедания. Алиментарные погрешности действительно очень существенны в настоящее время – переизбыток в рационе жирной жареной пищи, просто обильный прием пищи, частое употребление фастфуда, полуфабрикатов, неприемлемый режим приема пищи (редко, но обильно), курение наряду с перечисленными факторами. И все это на фоне нестабильного психоэмоционального состояния и высокого уровня стресса. Нередко обильное застолье сопровождается приемом высоких доз алкоголя, который, несмотря на адекватное выделение ферментов поджелудочной железой и их нормальную активность, резко нарушает процесс переваривания пищи, еще более усугубляя диспепсию и усиливая ее симптоматику.

Основными симптомами диспепсии можно выделить следующие:

- вздутие живота

- быстрое насыщение пищей с чувством переполнения после еды

- неприятные ощущения, дискомфорт, боль или тяжесть в э пигастрии

- изжога

- отрыжка

- тошнота

- нарушения стула

Кроме лечения по устранению нарушений моторики ЖКТ, уменьшения болевого синдрома, процесса восстановления микробной флоры кишечника, очень часто рекомендуется и применяется ферментная терапия для поддержания поджелудочной железы и способности организма адекватно переваривать пищу в условиях пищевой нагрузки. Проведение ферментной терапии возможно только при условии, что у пациента нет острого панкреатита или обострения другой хронической формы.

Поддерживающая ферментная терапия может взять на себя часть работы поджелудочной железы, с которой она не справляется самостоятельно. Ферменты, поступающие извне, помогают человеку полностью усваивать питательные вещества и поддерживает состояние организма в течение стрессового периода. Кроме того, их действие купирует болевые ощущения, связанные с чрезмерно активной работой поджелудочной железы, снижают ее секреторную активность и обеспечивают ей функциональный покой.

Препараты панкреатина достаточно давно известны и применяются в лечебной практике. Так, с 1865 года Александер Флэш применял телячью свежеприготовленную растолченную в ступке поджелудочную железу, которая давалась пациенту как сэндвич (помещенную между двумя вафлями). В настоящее время в клинической практике используется огромное количество ферментных препаратов, которые отличаются различной комбинацией компонентов, энзимной активностью, способом производства и формой выпуска. При выборе препарата врач, прежде всего, обращает внимание на состав и активность компонентов. Несмотря на то, что все препараты отличаются друг от друга, в том числе и соотношением, в каждом из них ферментов, отвечающих за переваривание белков, жиров и углеводов, сложилась практика определения активности того или иного препарата, исходя из именно липолитической активности, то есть из способности переваривать жиры. Именно о такой активности говорит маркировка, например 8000 или 25 000, нанесенная на упаковку препарата.

Какой же препарат следует выбрать для устранения диспептических явлений? В отличие от состояний, требующих серьезной заместительной терапии, назначение и применение препаратов с высокой ферментативной активностью в случае периодических диспептических явлений, возникающих в силу вышеизложенных причин, не может считаться целесообразным. В современной медицинской науке изучен вопрос развития привыкания и формирования так называемой "ленивой поджелудочной железы" как следствия длительного приема препаратов с высокой активностью. Однако, самого по себе существования такой теории достаточно для вывода о том, что доза ферментов должна отвечать целям приема.

И всё же, по современным научным данным, полученным за последние десятилетия, было доказано, что поджелудочная железа после однократного приема пищи (в среднем) выделяет 140 тыс. ЕД липазы в час, а в течение последующих 6 часов до 840 тыс. ЕД. В общей сложности от 1,5 млн ЕД на один прием пищи (без учета протеолитических и амилолитических ферментов). Поэтому, при, скажем так, "серьезных" заболеваниях поджелудочной железы, состояниях после резекции какого-то из органов желудочно-кишечного тракта, в среднем пациент получает 40-50 тыс. ЕД ферментов. А в некоторых случаях и до 70 тыс. ЕД на один прием пищи, и дополнительно 25 тыс. ЕД на "перекус". Практически здоровым людям, которые не наблюдаются постоянно у гастроэнтеролога, и которым не поставлен соответствующий диагноз, нет необходимости принимать ферменты в огромных дозах , в расчете на обывательский подход: чем больше - тем лучше. Это не всегда так. Тут-то на помощь и приходят лекарственные средства, которые содержат дополнительную небольшую дозу Панкреатина, призванную не заменить функцию поджелудочной железы, а поддержать организм в конкретной ситуации.

Исходя из этого, в настоящее время сложился следующий подход в применении ферментных препаратов:

- высокие дозы ферментов назначаются в качестве заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, состояниях после резекции органов желудочно-кишечного тракта, которые проявляются нарушением секреторной активности и в результате этого нарушением переваривания пищи и всасывания пищевых ингредиентов;

- низкие дозы ферментов назначаются для коррекции функциональных изменений, функциональной диспепсии, у пожилых пациентов, при малоподвижном образе жизни, для купирования симптомов переедания и для улучшения процесса переваривания пищи у людей с нормальной функцией поджелудочной железы в случае погрешностей в питании.

Кроме того, Панкреатин в низких дозах можно использовать в качестве профилактики в случае употребления большого количества тяжелой или непривычной для организма пищи, а также при вынужденной смене режима питания, в период командировок, коротких и длительных путешествий (все мы любим all inclusive ) . Особенно такая профилактика рекомендована тем, кто ограничивает свой рацион именно из-за трудностей с перевариванием некоторых продуктов.

Низкие дозы панкреатина используют в качестве симптоматического средства при вздутии живота, нарушении микрофлоры кишечника, синдроме раздраженного кишечника, некоторых воспалительных заболеваниях кишечника.

Назначение и применение препаратов с содержанием ферментов поджелудочной железы в пределах этих рамок способствуют нормализации процесса пищеварения и улучшению состояния здоровья.

Классическим примером такого препарата является Панкреатин производства АО "Витамины" с липолитической активностью 1200 ЕД. Причем, такая невысокая активность позволяет использовать препарат как в высоких дозах для лечения нарушений пищеварения в результате заболеваний поджелудочной железы и в целом желудочно-кишечного тракта, так и в небольших дозах в случае, когда человек будет потреблять большое количество жирной, жареной, острой или "непривычной" для организма.

Стоит помнить, что лекарственные средства, содержащие препараты панкреатина, в форме таблеток или капсул, не могут быть разделены на несколько приемов! Разламывание таблетки или частичный прием содержимого капсулы полностью нивелирует прием препарата в силу разрушения его в кислой среде желудка!

Это делает препараты с низкой активностью незаменимыми в ситуациях, когда принимаемая доза определяется в зависимости от характера и количества потребленной пищи. Допустил погрешность в питании - прими одну таблетку. "Согрешил" еще больше - прими несколько. Такой подход если и не практикуется врачами повсеместно, то только из-за сложности определения необходимой и достаточной дозы ферментов для каждого пациента. Но именно такой подход представляется оправданным и с медицинской, и с экономической точки зрения, поскольку препарат тем дороже, чем выше его активность.

Особое внимание следует уделять выбору препаратов для детей, поскольку, к сожалению, диспептические расстройства существенно помолодели. Ни в коем случае нельзя родителям руководствоваться принципом: для детей - самое лучшее, то есть самое "сильное". Детский организм находится с стадии становления, и избыточный прием ферментов может повлиять на формирование функции поджелудочной железы. Педиатры очень скрупулёзно относятся к назначению препаратов панкреатина. У малышей Панкреатин назначается из расчета 1000 единиц на 1 кг массы ребенка в сутки. Поэтому, ряд активно рекламируемых ферментных препаратов вообще не рекомендуются для детей самими производителями! Такими, например, являются "Панкреатин 8000", "Креазим 10000", "Креазим 20000", "Панкреазим".

В то же время, препараты таких отечественных производителей, как "Панкреатин" производства АТ "Витамины" и "Панкреатин-здоровье" фармкомпании "Здоровье" показаны детям уже с 3-6-летнего возраста.

Таким образом, при выборе ферментного препарата следует, как и во всем, что касается здоровья, руководствоваться принципом умеренности и осторожности.

Однако, в случае появления острых или постоянных симптомов диспепсии, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Будьте здоровы!

Кийченко Юрий Алексеевич,

Гастроэнтеролог высшей квалификации,

Национальный военно-медицинский

клинический центр

"Главный военный клинический госпиталь"

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Гастроентерологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини