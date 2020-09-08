7 домашніх засобів від кислотного рефлюксу

Печія – нехай і не небезпечний, але вкрай неприємний стан, який хоча б раз у житті відчував кожен. Часто причиною "пожежі" в животі може стати переїдання, вживання певних продуктів, сон або, навпаки, занадто висока рухливість відразу після їжі та інші.

"Кислотний рефлюкс виникає, коли м'язове кільце (нижній сфінктер стравоходу), пропускає їжу в шлунок, розслабляється, чого зазвичай не повинно відбуватися. У результаті цього кислота потрапляє в стравохід, "обпікає" його слизову оболонку, викликаючи неприємні відчуття", – пояснила MedOboz гастроентерологиня Наталія Гордієнко. За її словами, якщо рефлюкс турбує вас часто (хоча б раз на тиждень), це є вагомим приводом пройти обстеження, оскільки може свідчити про серйозні порушення в організмі.

Рідкісні ж його епізоди найімовірніше стали наслідком порушенням вашої звичної дієти або режиму, тому для позбавлення від нього досить прийняти ліки від печії. Якщо таких під рукою не виявилося, можна вдатися до домашніх "протипожежних" засобів.

Ромашковий чай

Для полегшення нападу печії випийте теплого (не гарячою) міцного ромашкового чаю (один чайний пакетик або десертна ложка розсипного на 200 мл окропу). Цей напій широко відомий своїми заспокійливими властивостями, а також протизапальною дією і здатністю збалансувати рівень кислотності в шлунку. Тому він швидко "осадить" кислоту і поверне вам гарне самопочуття.

Жувальна гумка

Жувальна гумка також відноситься до ефективних засобів для боротьби з кислотним рефлюксом, оскільки в процесі її пережовування організм виробляє велику кількість слини, що і допомагає знизити кислотність. Жуйте жуйку протягом 30 хвилин (почніть, як тільки відчули неприємні симптоми). Вже через пару хвилин слинні залози активно включаться в роботу, а через 10-15 печія почне відступати.

Жуйка також може послужити прекрасним засобом в боротьбі з печією Рамблер

Сік алое

Як вже говорилося, при печії кислота, що потрапила в стравохід, подразнює його слизову, викликаючи запалення і відчуття печіння. І вгамувати ці симптоми допоможе протизапальний засіб, наприклад, сік алое вера. Випийте вже готовий сік, якщо такий є у вашому арсеналі, або просто розсмоктуйте замість льодяника шматочок листка алое - напевно ця рослина живе у вас на підвіконні (тільки не забудьте попередньо очистити його від плівки і колючої кромки).

Імбир

Якщо ні алое, ні ромашки у вас під рукою не виявилося, на допомогу прийде корінь імбиру. Він також має протизапальні властивості і сприяє поліпшенню травлення. Розсмокчіть шматочок замість льодяника, з'їжте чайну ложку натертого кореня або приготуйте з нього чай – незалежно від способу застосування, це засіб принесе полегшення вже через 15-20 хвилин.

Молоко

Якщо у вас немає непереносимості лактози, можна використати для боротьби з печією молоко. Стакан теплого напою за рахунок жирів і високого вмісту кальцію допоможе нейтралізувати кислоту і заспокоїти роздратовану слизову, завдяки чому неприємні відчуття швидко залишать вас у спокої.

Мигдаль

Ще один екстренний засіб, який допоможе при рефлюксі – мигдаль. У ньому містяться речовини, які допомагають нейтралізувати травні кислоти, і тим самим допоможуть вам швидко повернутися в норму. Однак надмірно вживати мигдаль також не можна – через високий вміст жирів і інших складних для травлення речовин він може спровокувати важкість у животі, метеоризм і інші неприємні відчуття. Для отримання позитивного ефекту достатньо розжувати 8-10 горішків.

Мед

Цей смачний продукт, який вважається універсальним помічником в боротьбі з різними неприємними симптомами (кашель, біль у горлі, головний біль і т.д.), напевно знайдеться у вашій кухонній шафі, і також здатний допомогти в боротьбі з печією. Весь його секрет в наборі протизапальних компонентів, які допоможуть швидко заспокоїти подразнену слизову оболонку.

Щоб мед скоріше спрацював, розведіть чайну ложку продукту в склянці теплої води і випийте цей напій невеликими ковтками.

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