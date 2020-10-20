Вірус атакує: як допомогти дітям менше хворіти

Кращим рішенням буде заручитися підтримкою лікаря і з його допомогою захищати дитину від агресивного вірусного оточення прямими противірусними препаратами, про це повідомляє grippua.

Для вірусу холодний період року – сприятливий час, щоб поширюватись серед дітей, в яких через кілька днів з’являються перші прояви гострої респіраторної вірусної інфекції.

Недостатньо розвинений імунітет і не повністю сформовані захисні бар’єри пояснюють, чому першими в низці застудних захворювань опиняються саме діти, які можуть переносити по 8-10 інфекційних захворювань за рік.

Важливо розуміти, що надмірна активація поки ще незрілого імунітету найімовірніше ніяк не вплине на здатність впоратися з вірусним агресором, а значить, не позначиться на тому, як швидко захворіє дитина після такого "лікування" і як довго триватиме у неї хвороба.

Найчастіше малеча підхоплює віруси, перебуваючи у дитячому колективі й переважно – в приміщенні. Протягом перших кількох днів присутність вірусу можна не помічати, він проявить себе лише після розмноження.

Щоб не допустити розвитку респіраторного захворювання у дитини, яка постійно знаходиться в наповненому вірусами середовищі, потрібно вживати заходи заздалегідь і на займатися самолікуванням, радять спеціалісти.

Варто звернутися за консультацією до лікаря та обговорити з ним можливість запобігання розвитку ГРВІ у дитини на самому початку захворювання, коли вірус з високою часткою ймовірності вже облаштувався в її дихальних шляхах. Це потрібно робити як тільки дитина переступила поріг дитячого колективу.

Лікар в такій ситуації може порадити прямі противірусні препарати, наприклад, сироп Флавовір. Дія сиропу полягає в блокуванні розмноження вірусу всередині зараженої клітини, що не дозволяє йому відтворювати численну армію власних копій. І чим раніше буде розпочато прийом Флавовіру, тим меншою буде кількість вірусних загарбників. Це може допомогти не тільки усунути захворювання на самому початку, а й не дозволить величезній кількості вірусів виділятися в навколишнє середовище і заражати оточуючих дітей.

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