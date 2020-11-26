Вчені знайшли причину високої смертності від грипу

Однією з причин великої кількості смертей від грипу є підвищений ризик бактеріальної пневмонії.

Вчені з Каролінського інституту дійшли висновку, що важливу роль в цьому відіграють суперінфекції, а саме пневмококи, пише MedicalХpress.

Грип викликається вірусом, але найбільш частою причиною смерті є вторинна бактеріальна пневмонія, а не сам вірус як такий. Перенесений раніше грип підвищує чутливість до пневмококових інфекцій.

Дослідники за допомогою тваринної моделі визначили викликані грипом зміни в нижніх дихальних шляхах, які впливають на ріст пневмококів в легенях.

Різні поживні речовини та антиоксиданти під час грипу просочуються з крові в легені, створюючи там сприятливе середовище для росту бактерій. Пневмококки адаптуються до запалення, збільшуючи виробництво протеази HtrA, яка дозволяє їм "захопити" нижні дихальні шляхи.

Розуміння цього механізму дає можливість для пошуку нових методів лікування подвійних інфекцій. Один з варіантів – використання інгібіторів протеази HtrA.

Вчені припускають, що запальні процеси в легенях, викликані коронавірусом, теж можуть сприяти розвитку бактеріальних інфекцій.

Раніше MedOboz писав, що експерти ВООЗ назвали основні варіанти передачі COVID-19 людині. На їхню думку, SARS-CoV-2 міг передатися людині безпосередньо від кажана.