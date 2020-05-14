Важнейшие 48 часов при вирусных поражениях дыхательных путей

Вирусные заболевания дыхательной системы и грипп объединены в группу острых респираторных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактно-бытовым способами. Вирус распространяется с капельками слюны при чихании, кашле, разговоре. Попав на слизистую оболочку (эпителий) дыхательных путей, возбудитель при помощи специальных белков прикрепляется к клетке-мишени, внедряет в нее свой генетический материал. После этого инфицированная клетка организма начинает воспроизводить вирусы.

Внутриклеточный цикл репликации (размножения) вируса идет с огромной скоростью. В течение 24 часов в одной клетке может производиться несколько сотен миллионов вирусов. Именно поэтому продолжительность инкубационного периода ОРВИ небольшая – от нескольких часов до 2-3 дней.

Инкубационный период – это стадия, когда вирус уже попал в наш организм, а симптомов заболевания еще нет. В этот период вирусы стремительно копируются в наших клетках. Продолжая быстро размножаться, вирусы поражают все больше клеток нашего организма. В зависимости от степени поражения появляются симптомы, которые мы уже замечаем. Например, чихание и выделения из носа возникают при значительном поражении слизистой носовой полости. Общее недомогание и симптомы интоксикации возникают при массированном поражении и развитом защитном ответе нашего организма на внешнего агрессора.

Как защитить себя от вирусных заболеваний дыхательных путей

ВОЗ рекомендует при появлении первых симптомов вирусных инфекций респираторной системы и гриппа как можно скорее начинать этиотропную терапию, то есть лечение причины (прием препарата, непосредственно воздействующего на вирус). В идеале начинать терапию нужно в первые 48 часов после проявления прогрессирующих клинических симптомов, связанных с подозрением на острое вирусное заболевание дыхательной системы. Такие жесткие временные рамки объясняются высокой скоростью размножения вируса.

С небольшим количеством вирусных частиц наш организм может справиться, однако если их много, то побороть инфекцию гораздо сложнее. Именно поэтому рекомендуется начинать противовирусное лечение как можно раньше, чтобы сразу повлиять на заболевание и легче перенести болезнь.

В соответствии с рекомендацией ВОЗ, противовирусный препарат нужно применять параллельно с симптоматическим лечением. При этом продолжительность терапии должна составлять не менее 5 дней. При необходимости прием препаратов может быть продлен, пока не наступит удовлетворительное клиническое улучшение.

Современная фармакология предлагает противовирусные препараты комплексного действия. Одним из таких лекарственных средств является сироп Флавовир. Основными биологически активными веществами препарата являются флавоноиды, природные фенольные соединения. Флавовир обладает прямым противовирусным действием, он угнетает активность ферментов размножения и распространения вирусов, которые поражают респираторную систему. Сироп способствует снижению вирусной нагрузки, уменьшает интоксикацию и помогает восстановлению организма. Препарат можно принимать детям с первых дней жизни, при беременности и грудном вскармливании.

Симптоматическое лечение острых вирусных заболеваний дыхательной системы

Параллельно с противовирусными препаратами прямого действия могут использоваться:

жаропонижающие средства (если температура тела превышает 38.5 °C);

местные противовоспалительные;

сосудосуживающие средства;

препараты для смягчения кашля.

Все медицинские препараты должны назначаться врачом. Неправильное лечение может вызвать ухудшение состояния больного и привести к тяжелым осложнениям.

Важно:

Постельный режим. Все силы организм должен направлять на борьбу с инфекцией.

Обильное питье. Большое количество жидкости требуется для выведения токсинов.

Полоскание горла солевым раствором или специальными препаратами для полоскания, которые продаются в аптеках.

Промывание носа. Для этого можно использовать аптечные или солевые растворы.

Ингаляции (при отсутствии противопоказаний).

Сбалансированное питание. Пища должна быть богатой витаминами и микроэлементами.

Чем раньше будет начато лечение острых респираторных вирусных заболеваний, тем быстрее произойдет выздоровление и тем выше окажется вероятность предотвращения осложнений.

Лариса Кузнецова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологииНМАПО им П.Л. Шупика

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