В аптеки України завезли вакцини проти грипу, що захищають від трьох штамів

В аптеках України з'явилася перша тривалентна вакцина проти грипу.

Про це в п'ятницю, 2 жовтня, на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ. Уточнюється, що вже доступна в продажу перша партія (30 360 доз) вакцини "Джіс Флю" (Південна Корея). Цей препарат пройшов лабораторний контроль.

Також у країну завезли 45 тисяч доз тривалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди). Вона надійде в продаж після лабораторного контролю.

Крім того, орієнтовно через два тижні буде в продажу чотирьохвалентна вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франція).

Експерти пояснили, що тривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які будуть циркулювати в північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна – від чотирьох.

У ЦГЗ нагадали, що минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 особа, на грип і ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких – діти до 17 років.

Минулого епідсезону в Україні було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 осіб (0,6% населення). Частка дітей серед щеплених склала 10,5%.

опис: Повний пост ЦГЗ у Facebook. джерело: Скриншот Alt:

опис: джерело: Скриншот Alt:

опис: джерело: Facebook / Центр громадського здоров'я Alt:

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в сезоні 2020–2021 у північній півкулі буде циркулювати чотири віруси грипу.

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