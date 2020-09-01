До України поставлять більше 650 тис. доз вакцин проти чотирьох видів грипу
В Україні до епідсезону 2020-2021 років буде поставлено 665 тисяч доз вакцин від грипу чотирьох видів.
Про це в Facebook повідомив Центр громадського здоров'я. Там нагадали, що вакцинація від грипу – найкраща профілактика цього захворювання.
Українці зможуть отримати вакцини двох видів – тривалентну і чотирьохвалентну.
Фахівці пояснили, що тривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі в цей епідсезон, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох.
До епідсезону 2020-2021 років в Україну буде поставлено:
500 000 доз вакцини VAXIGRIP TETRA (виробник Франція, чотирьохвалентна);
45 000 доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, тривалентна);
100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, тривалентна);
20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалент (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна).
У зв'язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини. Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо таких штамів грипу:
вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
вірус, подібний B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
За даними Центру громадського здоров'я, протягом минулого епідемічного сезону на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн українців, або 12,9% населення, 63% з них діти у віці до 17 років. Від ускладнень грипу померла 71 особа.
Також у ЦГЗ повідомили, що в минулому епідсезоні в Україну було поставлено 500 000 доз вакцин від грипу, однак зробили щеплення лише 238 079 осіб (0,6% населення), частка дітей серед вакцинованих склала 10,5%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в сезоні 2020 – 2021 у північній півкулі циркулюватимуть чотири віруси грипу, вакцини від яких отримає Україна.