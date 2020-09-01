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/ Грип та застуда

До України поставлять більше 650 тис. доз вакцин проти чотирьох видів грипу

1.2т
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В Україні до епідсезону 2020-2021 років буде поставлено 665 тисяч доз вакцин від грипу чотирьох видів.

Про це в Facebook повідомив Центр громадського здоров'я. Там нагадали, що вакцинація від грипу – найкраща профілактика цього захворювання.

Українці зможуть отримати вакцини двох видів – тривалентну і чотирьохвалентну.

Фахівці пояснили, що тривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі в цей епідсезон, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох.

До епідсезону 2020-2021 років в Україну буде поставлено:

  • 500 000 доз вакцини VAXIGRIP TETRA (виробник Франція, чотирьохвалентна);

  • 45 000 доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, тривалентна);

  • 100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, тривалентна);

  • 20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалент (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна).

У зв'язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини. Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо таких штамів грипу:

  • вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

  • вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

  • вірус, подібний B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

  • вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

За даними Центру громадського здоров'я, протягом минулого епідемічного сезону на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн українців, або 12,9% населення, 63% з них діти у віці до 17 років. Від ускладнень грипу померла 71 особа.

Також у ЦГЗ повідомили, що в минулому епідсезоні в Україну було поставлено 500 000 доз вакцин від грипу, однак зробили щеплення лише 238 079 осіб (0,6% населення), частка дітей серед вакцинованих склала 10,5%.

Україна закупить вакцини від 4 видів грипу.

Україна закупить вакцини від 4 видів грипу.

Facebook Центру громадського здоров'я

Симптоми грипу та ГРВІ.

Симптоми грипу та ГРВІ.

Facebook Центру громадського здоров'я

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в сезоні 2020 – 2021 у північній півкулі циркулюватимуть чотири віруси грипу, вакцини від яких отримає Україна.

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Вакцинація в Україні
Місце
Україна
Теги
Щеплення від грипу грип та ГРВІ
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Здоров'я Грип та застуда

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