В Україні будуть циркулювати 4 види грипу: коли чекати вакцин

Вакцини проти грипу можуть доставити в Україну не в серпні-вересні, як раніше обіцяв МОЗ, а пізніше – до жовтня-листопада.

Про це сайту "Сегодня" повідомила начальниця відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Оксана Артемчук. Експертка уточнила, що в країну можуть ввести не всі зареєстровані препарати.

"Ми написали виробникам вакцин офіційні листи з проханням повідомити терміни поставки та заплановану кількість, щоб ми знали, скільки вакцин буде доступно в новому епідемічному сезоні. Поки інформацію ми не отримали.

Але з огляду на попередній досвід, то вакцини приїжджають зазвичай у жовтні-листопаді. Можливо, в цьому сезоні вони будуть раніше, але поки офіційних повідомлень ми не отримали", – сказала вона.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в сезоні 2020–2021 у північній півкулі буде циркулювати чотири віруси грипу:

вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

вірус, подібний B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

В Україні на 25 липня було зареєстровано чотири вакцини проти грипу, зазначила Артемчук. Це "Ваксигрип тетра" (Франція), "Джіс Флю" (Південна Корея), "Інфлувак" (Нідерланди) і "Інфлуенза ваксін" (Китай).

При цьому нові чотирьохвалентні вакцини, на відміну від тривалентних, захищають від усіх чотирьох штамів, які можуть циркулювати в Україні. Зараз проходить реєстрацію чотирьохвалентна вакцина "Інфлувак тетра" (Нідерланди), крім того, вже зареєстрована "Джіс флю квадрівалент".

"За українським законодавством, ввозитися можуть тільки ті вакцини, які успішно пройшли експертизу внесення змін до штамового складу. Експертиза завершена для вакцини "Ваксигрип тетра" і триває для вакцин "Інфлувак" та "Джіс Флю" станом на 31 липня. Це означає, що виробники збираються ввозити ці вакцини. Що стосується четвертої вакцини "Інфлуенза ваксін" – виробник не подавався на процедуру зміни штамового складу", – розповіла Артемчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцинація проти грипу не допоможе стовідсотково уникнути інфікування COVID-19, але при цьому убезпечить людину від подвійного зараження цими вірусами, заявив раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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