Учені Оксфордського університету у Великобританії підтвердили ефективність вживання меду при ГРВІ.

Про дослідження пише The Guardian. У деяких випадках лікарі рекомендують мед в якості альтернативи ліків: це засіб завжди є і не має побічних ефектів. Дітям часто дають мед при перших ознаках застуди, але його ефективність при захворюваннях верхніх дихальних шляхів у дорослих майже не досліджувалася.

Учені проаналізували медичні бази даних і знайшли 14 відповідних клінічних експериментів, що включали в цілому 1761 учасника.

Учені підтвердили ефективність меду при лікуванні кашлю Фото: grivna.ks.u

З'ясувалося, що використання меду пом'якшувало симптоми, особливо частоту і силу кашлю. Кілька досліджень показали, що ознаки хвороби проходили раніше на один-два дні. Однак вчені відзначають, що тільки в двох експериментах враховувався можливий ефект плацебо.

Автори відзначають, що захворювання верхніх дихальних шляхів найчастіше викликані вірусами, тому використання антибіотиків може не дати бажаного результату і не потрібно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 20-25% меду, який перевіряють експерти в Україні, є фальсифікатом, непридатним для експорту. Цей продукт повертається на внутрішній ринок і продається українцям.