Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Грип та застуда

Учені підтвердили ефективність меду при лікуванні кашлю

996
Читати матеріал російською

Учені Оксфордського університету у Великобританії підтвердили ефективність вживання меду при ГРВІ.

Про дослідження пише The Guardian. У деяких випадках лікарі рекомендують мед в якості альтернативи ліків: це засіб завжди є і не має побічних ефектів. Дітям часто дають мед при перших ознаках застуди, але його ефективність при захворюваннях верхніх дихальних шляхів у дорослих майже не досліджувалася.

Учені проаналізували медичні бази даних і знайшли 14 відповідних клінічних експериментів, що включали в цілому 1761 учасника.

Учені підтвердили ефективність меду при лікуванні кашлю

Учені підтвердили ефективність меду при лікуванні кашлю

Фото: grivna.ks.u

З'ясувалося, що використання меду пом'якшувало симптоми, особливо частоту і силу кашлю. Кілька досліджень показали, що ознаки хвороби проходили раніше на один-два дні. Однак вчені відзначають, що тільки в двох експериментах враховувався можливий ефект плацебо.

Автори відзначають, що захворювання верхніх дихальних шляхів найчастіше викликані вірусами, тому використання антибіотиків може не дати бажаного результату і не потрібно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 20-25% меду, який перевіряють експерти в Україні, є фальсифікатом, непридатним для експорту. Цей продукт повертається на внутрішній ринок і продається українцям.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Ольга Ліпич Ольга Ліпич
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Грип та застуда

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини