В Канаді людина заразилася рідкісним штамом свинячого грипу

Рідкісний штам свинячого грипу H1N2 виявлено в канадській провінції Альберта у пацієнта з симптомами сезонного грипу.

Про це повідомили канадські органи охорони здоров'я, пише MedicalXpress.

"Це єдиний випадок грипу, зареєстрований в Альберті в цьому сезоні", – йдеться в заяві.

Пацієнт звернувся в лікарню за допомогою з легкими симптомами грипу. Хвороба пройшла без ускладнень, людина швидко одужала. Медики вважають, що даний штам не міг поширитися далі.

З 2005 року це 27-ий випадок зараження людей H1N2 у всьому світі і перший в Канаді.

MedOboz раніше повідомляв про виявлення в Данії мутованого коронавірусу. Небезпечний штам виявлено у норок, через що всі тварини на території країни будуть знищені.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!