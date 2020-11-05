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/ Грип та застуда

В Канаді людина заразилася рідкісним штамом свинячого грипу

  • В Канаді зафіксували випадок зараження штамом свинячого грипу H1N2

  • У пацієнта спостерігалися легкі симптоми сезонного грипу

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Рідкісний штам свинячого грипу H1N2 виявлено в канадській провінції Альберта у пацієнта з симптомами сезонного грипу.

Про це повідомили канадські органи охорони здоров'я, пише MedicalXpress.

"Це єдиний випадок грипу, зареєстрований в Альберті в цьому сезоні", – йдеться в заяві.

Пацієнт звернувся в лікарню за допомогою з легкими симптомами грипу. Хвороба пройшла без ускладнень, людина швидко одужала. Медики вважають, що даний штам не міг поширитися далі.

З 2005 року це 27-ий випадок зараження людей H1N2 у всьому світі і перший в Канаді.

MedOboz раніше повідомляв про виявлення в Данії мутованого коронавірусу. Небезпечний штам виявлено у норок, через що всі тварини на території країни будуть знищені.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Місце
Канада
Тег
свинячий грип
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Здоров'я Грип та застуда

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