Twindemic: світ готується до подвійної пандемії – грипу та коронавірусної інфекції

Епідеміологи всього світу припускають, що лютий–квітень 2021 року можуть бути ускладнені виникненням "твіндемії" (twindemic) – сплеском сезонних випадків грипу або його повноцінною епідемією одночасно з поширенням нових штамів коронавірусу

Чим небезпечна twindemic і що робиться напередодні?

Відмінність грипу та інших "важких" ГРВІ навесні 2021 року від усіх попередніх років, як припускають, базуватиметься на тому, що симптоми цих захворювань властиві й COVID-19. І тому буде працювати наступна схема:

1) Є симптоми важкого респіраторного захворювання – робимо тест на COVID-19.

2) Тест негативний – лікарі пацієнта майже перестають помічати, бо зайняті насамперед коронавірусними пацієнтами.

Відтак у соцмережах вже поширюються логічні жарти: нині, аби твій грип реально лікували, тобі необхідний підроблений позитивний тест на коронавірус.

Додаткова проблема – усі хворі на ГРВІ та грип (як і на будь-яку іншу хворобу) відразу ж спрямовуються на тест на коронавірус, створюючи додаткове навантаження на лабораторії, перевантажені й без того. Втім, цей факт можна використовувати – адже вірус грипу виявляють теж ПЛР-тестами.

Саме тому перше, що зроблено в рамках підготовки до twindemic і на Заході, і в Україні – до кінця 2020 року налагоджено випуск тестів "3 в 1", які реагують і на коронавірус, і на два актуальні в цьому епідсезоні штами вірусу грипу.

Навесні 2021 року, за повідомленням FDA (U.S. Food and Drug Administration), планують випустити універсальніші тести. Вони спрацьовуватимуть і на 4 актуальні штами грипу, і на нові штами коронавірусу, про появу яких заявлено у грудні-2020.

А може, важкий перебіг COVID-19 – це й є мікст-інфекція з грипом?

Чому епідеміологи США і України наполягли на одночасному тестуванні на дві хвороби? Або навіть на тестуванні хворих на коронавірусну інфекцію ще й на грип?

Це зроблено, позаяк виникла гіпотеза, що деякі важкі випадки COVID-19 є подвійною хворобою – мікст-інфекцією (коінфекцією) з грипом.

"Імунній системі важче боротися з коронавірусом і грипом одночасно. Ви ризикуєте отримати серйозне пошкодження легенів, триваліше захворювання, серйозніші ускладнення й навіть смерть", – коментує гіпотезу Ліза Мараґакіс, інфекціоністка Університету Джона Хопкінса, Балтімор, штат Меріленд.

Нагадаємо, що ще під час пандемії грипу 1918 року у деяких бактерій було відкрито постійну синергію ("співпрацю") з вірусом грипу – насамперед, у особливого виду стрептококів – пневмококів. Вони майже перестали проявляти себе в дихальній системі людини "з нуля", а пристосувалися до поділу черговості з вірусами грипу. Тобто спочатку віруси викликають первинну хворобу, і лише тоді, в її розпал, вступає "резервний полк" пневмококів, який зачаївся в організмі, – що починає масово розмножуватися й "добивати" клітини легенів.

Існує гіпотеза, що синергії зі збудниками ГРВІ "навчилися" й інші стрептококи (які викликають, наприклад, гострий тонзиліт, відомий як ангіна), і стафілококи, і туберкульозна мікобактерія.

Синергія двох "серйозних" респіраторних вірусів поки ще не вивчалася – але гіпотеза про можливість такої "співпраці" коронавірусів і вірусів грипу вже опрацьовується інфекціоністами США.

Так, за словами Лізи Мараґакіс, триває вивчення того, яка інфекція у можливій мікст-інфекції може частіше опинятися вторинною, а яка полегшує іншій інфікування організму. "Ми поки не знаємо, чи збільшує COVID-19 ваші шанси заразитися грипом, чи навпаки. Але ви точно вразливіші з однією з цих інфекцій перед іншою, і вам буде складніше відбивати наступні інфекції".

Втім, навіть якщо ви захворієте не одночасно, а послідовно – спершу COVID-19, а за деякий час на грип або навпаки – нічого хорошого в цьому теж немає.

Увага на дітей

"Особливу обережність відносно грипу варто проявити дітям (точніше, їх батькам) і молодим людям до 40 років", – упевнений доктор медичних наук Джозеф Даффі, головний лікар клініки St. Joseph's Health, Патерсон, штат Нью-Джерсі.

Люди старшого віку і так нині (середньостатично) ретельніше самоізолюються й дезінфікують поверхні, різко зменшуючи для себе можливість заразитися не тільки коронавірусною інфекцією, а й грипом та іншими вірусними й бактеріальними респіраторними зовнішніми інфекціями.

А от дітям і молодим людям варто згадати про грип, по-перше, тому, що вони давно "розслабилися" і почали ігнорувати карантинні заходи.

По-друге, навіть якщо справедлива теорія інтерференції, витіснення одного епідемічного вірусу іншим (у цьому випадку припускають витіснення вірусів грипу коронавірусом) – ця гіпотеза все одно слабко працюватиме на дітях і молоді.

Причина проста – діти й молодь хворіють на COVID-19 відносно нечасто. І мільйони не перехворілих цією новою хворобою дівчаток і хлопчиків жодна інтерференція не вбереже від "успішного" інфікування, якщо поруч виявиться хворий на грип.

Втім, "британський" штам коронавірусу VUI-202012/01, згідно зі статистикою перших місяців спостережень, інфікує дітей набагато активніше, ніж попередні штами.

Однак поки що в інших країнах світу поширені саме попередні штами. І якщо в лютому-2021 розгорнеться епідемія грипу, шанси дитини захворіти на грип будуть вищими, ніж шанси захворіти на COVID-19.

Що робити з огляду на можливість twindemic?

Кращий варіант убезпечити себе і свою дитину від "твіндемії" (а також і від епідемій інших ГРВІ) – приймати і давати дитині для профілактики противірусні препарати прямої дії (йдеться про доведену здатність діючої речовини впливати на одну або кілька "мішеней" вірусу, наприклад , на білкові сполуки, які допомагають вірусу розмножуватися). При цьому важливо вибрати препарати, які не мають побічних ефектів.

Зверніться до свого сімейного лікаря, а з дитиною до педіатра – і лікар може порадити для дошкільника, наприклад, безрецептурний сироп Флавовір з діючою речовиною протефлазід. Ця діюча речовина виділена з природних флавоноїдів і здатна ефективно знижувати вірусне навантаження, блокуючи механізм реплікації (розмноження) різних вірусів – збудників грипу та ГРВІ. Флавовір – спеціальна дитяча форма у вигляді сиропу. Дорослі можуть використовувати препарат з діючою речовиною протефлазід у вигляді крапель (настоянки).

Такі рослинні препарати найбільш ефективні в перші години після інфікування різними вірусами. Вони знижують швидкість розмноження інфекційних агентів в клітинах організму людини – і тоді імунітет встигає впоратися з ними сам, навіть якщо це навала двох видів вірусів одночасно.

Чому можливо за допомогою сиропу Флавовір захиститися одразу від кількох вірусів? Тому що він впливає на вірусні білки розмноження, завдяки яким у клітині здійснюється виробництво численної армії вірусного потомства, котре, вийшовши з неї, атакуватиме нові клітини і викликатиме захворювання.

Існує тільки два вірусні білки розмноження, які є у всіх вірусів – це ДНК- і РНК-полімераза. На них і впливають природні флавоноїди, пригнічують їх "роботу". Наслідком такої блокади буде неактивний вірус, що не може відтворити своє потомство.

Зрозуміло, що чим раніше буде розпочато лікування, тим менше число вірусних копій встигне насинтезуватися в клітинах дихальних шляхів, які уразив вірус. А значить, їх шкода буде меншою, а захворювання матиме легший перебіг. І це стосується усіх вірусів, які потрапили до організму.

Оскільки йдеться про період, можливо, безсимптомний, настання якого вгадати неможливо – варто приймати і давати дитині подібні препарати для профілактики щодня.

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