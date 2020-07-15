Свинячий та пташиний грип із Китаю: Комаровський сказав, чого потрібно боятися

Українцям не варто боятися епідемій пташиного або свинячого грипу, які, як лякають деякі експерти, пошириться з Китаю, де вже зафіксовано декілька спалахів.

У цьому переконаний популярний український лікар Євген Комаровський. Порадою він поділився у своєму блозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Медик підкреслив, що варто розрізняти грип, яким можуть захворіти люди, й ті його види, які властиві лише тваринам.

Комаровський пояснив відмінність пташиний і свинячий грипу від людського

"Бувають ситуації, коли вірус пташиного або свинячого грипу долає міжвидовий бар'єр і люди хворіють ним. Але від людини до людини він не передається", – зазначив Комаровський.

За його словами, коли такий вірус може передаватися між людьми, то це різновид тільки людського грипу, в якого є своя назва. Поки ж він свинячий або пташиний, людина може ним заразитися, але це не буде вважатися епідемією.

"Однак, якщо хтось одночасно заразиться людським грипом і пташиним чи свинячим, то в його організмі здійсниться обмін цих двох вірусів і тоді відбудеться страшне: вірус почне передаватися від людини до людини", – додав Комаровський.

Щоб цього не трапилося, лікар радить вакцинуватися від грипу. Водночас він підкреслив: поки немає інформації про те, що люди в Китаї заражають одне одного пташиним або свинячим грипом, тому не потрібно впадати в паніку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-імунологиня, ревматологиня, епідеміологиня Людмила Смоліна вважає, що пташиний і свинячий грип, які можуть прийти в Україну восени 2020 року, становитимуть велику небезпеку через мутації і присутність коронавірусу.