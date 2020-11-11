При використанні українського препарату захворюваність на Covid-19 зменшувалась вдвічі, – директорка Інституту епідеміології НАМНУ

Пандемія ще не пройшла свій пік, – повідомляють Новини ICTV. Так, у Світовому Центрі Даних у столичному КПІ за допомогою програмних розрахунків з’ясували, що загальна кількість госпіталізацій зростатиме, поки не досягне рівня на 40% вище за нинішній.

А фахівці Київської Школи Економіки (КШЕ) вирахували, що загальна кількість смертей в Україні від коронавірусної хвороби сягне 20 тисяч.

І хоча розвиватися медичній науці заважає і мізерне фінансування, і бюрократія, і відсутність прогресивних поглядів – але для початку розвитку треба використати хоча б ті розробки, які вже є, впевнені у КШЕ.

"Ми [вітчизняні науковці-медики] маємо досить потужностей, щоби рекомендувати нашому уряду рішення не гірші, ніж в інших країнах Західної Європі", – переконаний Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров’я КШЕ.

Зокрема, у київському Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Льва Громашевського Національної Академії Медичних Наук України (ІЕІХ НАМНУ) 5 підрозділів досліджують вплив різних фармацевтичних речовин на коронавірус свиней.

Також Інститут епідеміології володіє інформацією про результати профілактичного використання одного з українських препаратів медиками України. Цим препаратом є Протефлазід.

Зокрема, директорка ІЕІХ НАМНУ Вікторія Задорожна звітує, що при використанні Протефлазіду "захворюваність серед медичних працівників була в 2 рази меншою, перебіг Covid-19 не переходив з легкої в середню та із середньої в тяжку форми, не було жодного летального випадку".

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