Не забувайте старого ворога: грип в епоху коронавірусів став ще небезпечнішим

Іноді здається, що коронавірусна інфекція витіснила інші види респіраторних вірусів – про них в новинах сьогодні пишуть дуже мало. Але насправді грип нікуди не зник – тільки за осінь-2020 в Україні грипували 200 тис. осіб.

Поки що в епідсезоні, який починається завжди в кінці вересня, госпіталізацій з важкими формами грипу зафіксовано менше, ніж через пандемію коронавірусу. Але все частіше звучать тривожні думки фахівців про те, що буде при одночасному (або послідовному) зараженні людини обома вірусами?

Розтин покаже

Наукове дослідження тіл хворих, які померли від коронавірусної інфекції, показало, що коронавірус в зразках крові співіснував:

• У 10% випадків з вірусом грипу А.

• У 5% випадків з вірусом грипу B.

Також патологоанатоми зафіксували співіснування коронавірусу:

• У крові – з респіраторно-синцитіальним вірусом.

• У крові – з внутрішньоклітинними бактеріями-паразитами – мікоплазмами і хламідіями (саме статевими хламідіями, що викликають пневмонію).

• У мокроті дихальних шляхів – з грибковими культурами.

І хоча відсоток такого співіснування поки невеликий – та й дослідження охопило дуже мале число розтинів – головне не цифри ймовірності мікст-інфекції, а факт: вона можлива. І летальний результат від неї практично доведений.

Наскільки небезпечна мікст-інфекція?

Ще одне наукове дослідження довело: в інфікованих одночасно новим коронавірусом та вірусом грипу В хвороба має важчий перебіг, ніж при мікст-інфекції того ж коронавірусу з грипом А.

Натомість сама мікст-інфекція з грипом А дає важчий перебіг хвороби, ніж, в середньому, у пацієнтів з однією лише коронавірусною інфекцією.

Інше наукове дослідження виявило: у пацієнтів з мікст-інфекцією коронавірус + грип ризик смерті – в 2,27 разів вищий, ніж при коронавірусній інфекції без грипу. Щоправда, водночас останнє дослідження виявило, що носії вірусів грипу приєднують до нього коронавірус відносно рідко: віруси намагаються конкурувати і не пускати один одного на свою "кормову базу". Але все-таки це трапляється.

А тепер згадаємо, що щорічно грип вражає набагато більше організмів, особливо дитячих, ніж коронавірус. Ось такий неминучий прогноз, забутий багатьма через пандемію: ми, як і щороку, стоїмо на порозі груднево-березневої епідемії грипу.

Тільки під час сезону 2020-2021 до цього факту варто додати кілька уточнень.

Раніше смертність дітей від грипу і навіть його важкі форми були відносно рідкісні. Але в нинішню епідемію додаток до грипу коронавірусу зробить частими небезпечні для життя дитини ситуації:

• "Грип з вторинною коронавірусною інфекцією".

• "Коронавірусна інфекція з вторинним інфікуванням вірусами грипу".

Крім того, навіть якщо грип цієї зими вас або вашу дитину відвідає "окремо", і вірус зникне з організму повністю – то інфікування незабаром коронавірусом з великою ймовірністю дасть захворювання з тяжким перебігом. Адже імунна та інші системи організму після грипу ще довгий час ослаблені.

Аналогічною буде історія і при захворюванні на грип незабаром після перенесеної коронавірусної інфекції.

Щеплення від мікст-інфекції?

Звісно, протиепідемічні та карантинні заходи при поточній пандемії ефективні й щодо вірусів грипу. Однак всі поверхні щохвилини дезінфікувати неможливо. А головне, дистанцію в два метри ніхто не зможе дотримуватися неухильно багато місяців поспіль.

А тому сьогодні важливо, як ніколи раніше, убезпечити себе щепленням від сезонного грипу. Оскільки вакцина від нового коронавірусу ще "в процесі", та й надходження її в Україну у світових фармкомпаній-виробників, навряд чи в пріоритеті. Коли можливість вакцинації з'явиться у нас – питання, на яке ніхто не може дати відповіді.

Тому проблема вакцинації від грипу стає ще більш актуальною. З огляду на те, що щеплення від грипу в клініках орієнтовно коштує як мінімум 500-600 грн – для сімей з кількома дітьми йдеться одразу про дві й більше тисячі. Таке задоволення дозволити собі можуть далеко не всі.

Безкоштовної же вакцинації дітей в державних/комунальних установах освіти та охорони здоров'я немає і не буде.

До того ж, вакцина від штамів вірусів грипу 2020 р. на кінець листопада ще "в дорозі" проходить всі необхідні узгодження (всі вакцини йдуть з-за кордону від іноземних виробників, а тому при ввезенні в Україну долають кілька "кіл пекла" бюрократичної тяганини) .

Ймовірно, що тисячі дітей, батьки яких зараз збираються щепити їх від грипу, так і не встигнуть (або не зможуть) цього зробити до початку сезонної епідемії.

Що ж робити? І як захистити дітей?

Експерт з питань імунології, вірусології, і радіобіології, д.м.н, професор, директор Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ Вікторія Талько розповідає:

"Люди опинилися в ситуації, коли профілактика грипу має відбуватися в умовах відсутності вакцинації. Загалом у жодному сезоні вакциною не були охоплені всі поголовно внаслідок різних причин, тому досвід профілактики і лікування грипу противірусними препаратами у нас давно сформований. А з урахуванням ситуації з пандемічною небезпекою та одночасному зараженню двома й більше видами інфекцій і дефіцитом вакцини, противірусна терапія залишається єдиною актуальною зброєю проти вірусів грипу", - говорить пані Вікторія.

Також, лікарка наголошує, що за появи у дитини перших симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій варто залишатися удома та негайно звернутися до лікаря і дотримуватися його рекомендацій. "На сьогодні є препарати прямої противірусної дії, наприклад сироп Флавовір® (в складі якого рідкий екстракт протефлазід). Нам відомо, що і віруси грипу, і коронавіруси – це РНК-віруси, які мають загальні механізми реплікації, – а флавоноїди, що входять до складу цієї діючої речовини, пригнічують проникнення і реплікацію ДНК і РНК-вірусів шляхом пригнічення вірусоспецифічних ферментів, - зауважує вірусолог. - Такі рослинні препарати особливо ефективні в першу добу після прояву симптомів грипу або ГРВІ. Пригнічуючи розмноження вірусів, вони тримають під контролем вірусне навантаження, дають можливість імунній системі дитини ефективно протидіяти вірусній атаці. Також такі препарати, як Флавовір можуть бути призначені як етіотропне лікування, і як профілактику грипу, в тому числі викликаного вірусами пандемічних штамів", - зауважує Вікторія Талько.

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